Todo listo para el Encuentro Municipal de Madres y Padres de Personas LGBT+

Se realizará el sábado 17 de octubre a las 10 de la mañana en Palacio Municipal

Es gratuito y para inscribirse se puede hacer en el siguiente link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeBi2fAtY5Nj0…/viewform

El Gobierno de San Luis Capital invita al Encuentro Municipal de Madres y Padres de Personas LGBT+, un espacio para compartir experiencias, resolver inquietudes y fortalecer redes de apoyo familiar, el cual se realizará este mes.

El propósito es escuchar, comprender y acompañar a las familias para transformar vidas, por ello, este evento se realizará el sábado 17 de octubre, a partir de las 10 de la mañana en el patio central del Palacio Municipal.

La Unidad Especializada para la Atención de las Poblaciones LGBTIQ+, que es la dependencia que encabeza dicho Encuentro Municipal, puntualizó que el registro para asistir es completamente gratuito.

Para hacerlo, es necesario abrir el formulario y llenarlo en la siguiente liga: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeBi2fAtY5Nj0…/viewform

Para quienes desean más informes pueden solicitarlo al teléfono: 4448-036200, así como en las instalaciones de la referida área capitalina, cuyas oficinas se ubican en la calle de Morelos 637, interior 2, en el Centro Histórico.