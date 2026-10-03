Finanzas sólidas y calificación AA(MEX); respaldan logros hacendarios en el informe de Enrique Galindo

La regidora y presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, Margarita Hernández Fiscal, destacó que la disciplina fiscal y el rigor presupuestal permitieron al Ayuntamiento sostener una calificación crediticia nacional de largo plazo en AA(mex), con Perspectiva Estable, avalada por Fitch Ratings.

Subrayó que el municipio registra una robusta solvencia con coberturas superiores a 2x y una carga de deuda fiscal controlada en el 1.4%, cifras que avalan el correcto ejercicio de los recursos en infraestructura y servicios.

En el marco del balance de resultados de la administración que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos, la regidora Margarita Hernández Fiscal, presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, subrayó que los más de 3,500 millones de pesos canalizados a obra pública y los 1.8 millones de metros cuadrados pavimentados tienen un cimiento financiero inquebrantable: finanzas sanas, recaudación eficiente y estricta disciplina fiscal.

Hernández Fiscal enfatizó que la solidez económica del municipio no se basa en discursos, sino en evaluaciones técnicas internacionales. Detalló que agencias especializadas como Fitch Ratings han ratificado la calificación nacional de largo plazo del municipio en AA(mex) con Perspectiva Estable, además de otorgar la máxima nota de AAA(mex)vra a sus instrumentos de financiamiento (como los créditos con Banorte), lo que confirma que el Ayuntamiento administra con absoluta transparencia y capacidad de pago.

La edil resaltó que la eficiencia en la recaudación propia y la correcta planeación del gasto han permitido mantener un perfil financiero con una carga de deuda fiscal sumamente baja, ubicada en el 1.4%, y coberturas operativas superiores a 2 veces, garantizando que el municipio cumpla con sus obligaciones financieras sin descuidar la inversión social. Esto se traduce en recursos reales para fondear patrullas, equipamiento táctico, obras hídricas como el Plan Norte y programas de bienestar.

«Los números no mienten y son el reflejo de un gobierno que administra con honestidad y rigor. Contar con una calificación AA(mex) por parte de Fitch Ratings y mantener una carga de deuda de apenas el 1.4% demuestra que en San Luis Potosí cada peso de la ciudadanía se cuida y se aplica con máxima eficiencia. Desde la Comisión de Hacienda, respaldamos con absoluta convicción el rumbo financiero del alcalde Enrique Galindo, probando que con finanzas sanas impulsamos la grandeza de SanLuis», apuntó Hernández Fiscal.

Finalmente, la regidora reiteró el compromiso del cuerpo edilicio de mantener un control presupuestal estricto, asegurando que la capital continúe consolidándose como un municipio financieramente viable, seguro y con certidumbre para el futuro.