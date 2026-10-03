En cinco años, Enrique Galindo consolidó a San Luis Capital como Ciudad Creativa

El Gobierno de Enrique Galindo convirtió la cultura en una plataforma de proyección a nivel internacional: San Luis en Primavera pasó de más de 100 mil asistentes en su primera edición a más de 360 mil en 2026, con 118 actividades y 680 artistas locales.

Durante los cinco años de trabajo encabezados por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, San Luis Capital fortaleció su vocación cultural mediante una agenda que convirtió al arte y la creatividad en herramientas para la convivencia, la proyección de la ciudad y el desarrollo turístico. En este proceso, el Festival Internacional San Luis en Primavera se consolidó como uno de los principales proyectos culturales de la Capital, al crecer de más de 100 mil asistentes en su primera edición a más de 360 mil en 2026, con una programación que incorporó música, literatura, cinematografía, dramaturgia, gastronomía, exposiciones, talleres y actividades académicas en más de 10 sedes.

La visión impulsada por Enrique Galindo permitió que San Luis en Primavera ampliará progresivamente su alcance y participación, hasta reunir 118 actividades en su quinta edición y multiplicar por cinco la presencia de artistas del Centro de las Artes y Proyectos Artísticos Organizados, al pasar de 137 participantes en 2023 a 680 en 2026. El festival también incorporó actividades para primeras infancias y personas con discapacidad, con más de mil 500 participantes de este último sector, además de contar con una programación internacional que en sus cinco ediciones ha tenido como países invitados a Japón, Corea del Sur, Francia y España, y como ciudades invitadas a Mérida, Pachuca y Oaxaca.

Este crecimiento se articula con la consolidación de San Luis Potosí como Ciudad Creativa, una visión que reconoce al talento, las expresiones culturales y la capacidad de creación de sus habitantes como parte del desarrollo de la Capital, la política cultural ha buscado que los espacios públicos, recintos históricos y escenarios comunitarios funcionan como plataformas para artistas y creadores, al tiempo que fortalecen la identidad de San Luis Capital y amplían su presencia en los circuitos culturales y turísticos.

La agenda cultural se complementó con acciones dirigidas a otros sectores de la población. En materia de juventudes, el programa Estímulos a la Educación Superior benefició a cerca de mil 700 jóvenes entre diciembre de 2024 y julio de 2026, mientras que 381 personas beneficiarias que cursaban etapas avanzadas de sus carreras concluyeron sus estudios profesionales. Por su parte, la agenda 8M Unidas Somos Poderosas reunió más de 7 mil asistentes en 53 actividades durante el mes de marzo, con conferencias, talleres, actividades recreativas y espacios de diálogo desarrollados en 15 sedes, ampliando la participación de las mujeres en actividades culturales, formativas y de desarrollo personal.

La proyección de San Luis Capital también se extendió a través de Corazón del Futbol, estrategia que durante la Copa Mundial FIFA 2026 llevó 509 actividades y acciones mundialistas a plazas del Centro Histórico y colonias, con una participación superior a 250 mil personas y una derrama económica estimada en 22.5 millones de pesos. A ello se sumó el turismo de filmaciones, que durante los cinco años de administración registró 19 producciones audiovisuales realizadas en el municipio y una derrama aproximada de 390 millones de pesos, además de exposiciones y encuentros que utilizaron espacios emblemáticos de la ciudad para fortalecer su proyección cultural y turística.

A cinco años de la administración encabezada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, San Luis en Primavera y la consolidación de San Luis Capital como Ciudad Creativa forman parte de una política cultural que busca acercar el arte a la población, fortalecer el talento local y proyectar la identidad potosina más allá de la ciudad. El crecimiento del festival, la diversificación de la agenda y la vinculación de la cultura con el turismo, las juventudes, el deporte y las exposiciones han permitido construir una oferta que posiciona a San Luis Capital como un espacio para la creación, el encuentro y la participación.