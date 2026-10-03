EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO MANTIENE ACCIONES COORDINADAS EN LAS CUATRO REGIONES ANTE TEMPORADA DE LLUVIAS

* La Coordinación Estatal de Protección Civil, la Junta Estatal de Caminos, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y la Comisión Estatal del Agua realizan trabajos preventivos, limpieza, retiro de materiales y vigilancia en carreteras, caminos y vialidades de las cuatro regiones.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, instruyó mantener capacidad operativa y atención permanente durante la temporada de lluvias, con personal y maquinaria disponibles para intervenir en los puntos donde las precipitaciones puedan generar afectaciones a la movilidad, riesgos para la población o dificultades en las vías de comunicación.

A través de estas dependencias se da seguimiento a las condiciones que se presentan en las zonas Centro, Altiplano, Media y Huasteca, mediante recorridos, monitoreo, limpieza, deshierbe, retiro de lodo, residuos, material de arrastre y obstáculos, además de labores preventivas en puntos susceptibles a encharcamientos, deslaves o afectaciones.

Estas acciones permiten mantener abiertas las vías de comunicación y evitar interrupciones que puedan afectar el traslado cotidiano de las familias, el movimiento de bienes y servicios o, especialmente, la circulación de ambulancias, unidades de Protección Civil, cuerpos de seguridad y vehículos destinados a la atención de emergencias. Los trabajos también permiten disminuir riesgos de accidentes y conservar condiciones adecuadas de movilidad durante las precipitaciones.

De manera permanente existe coordinación entre las dependencias estatales involucradas para atender cualquier incidencia derivada de las lluvias. Además, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas evalúa día con día el avance de las 85 obras que se encuentran en ejecución en las cuatro regiones del Estado, con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones por las precipitaciones y mantener, en la medida de las condiciones climáticas, los tiempos estimados para su conclusión y entrega.

Ricardo Gallardo destacó que el Gobierno del Estado continuará con este esquema de prevención, mantenimiento y respuesta inmediata durante toda la temporada de lluvias, en coordinación con autoridades municipales. “Lo importante es que las familias puedan trasladarse con seguridad, que las comunidades permanezcan comunicadas y que ante cualquier emergencia existan caminos y vialidades disponibles para actuar de inmediato”, expresó.