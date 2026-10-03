GOBIERNO ESTATAL MANTIENE DIÁLOGO, COORDINACIÓN Y PRESENCIA EN LOS 59 MUNICIPIOS

* La agenda de gobernabilidad mantiene atención territorial en los 59 municipios y coordinación permanente con el Gabinete Legal y Ampliado.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo una reunión de trabajo con el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, para revisar las acciones que permiten mantener capacidad de respuesta, cercanía con la población y seguimiento puntual a las necesidades de las cuatro regiones.

Durante el encuentro, el Mandatario Estatal instruyó mantener comunicación permanente con las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así como coordinación con autoridades municipales y distintos sectores de la sociedad, para que la paz social, los acuerdos y el bienestar de las familias continúen como prioridad.

Torres Sánchez informó que la agenda contempla seguimiento a los planteamientos ciudadanos, presencia territorial y atención directa de las dependencias estatales, con el objetivo de que cada área responda con oportunidad a las demandas de la población.

El secretario General de Gobierno señaló que la indicación es mantener una administración cercana, coordinada y con funcionarios presentes en territorio, para atender los asuntos prioritarios de San Luis Potosí y conservar las condiciones de gobernabilidad.