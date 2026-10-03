GOBIERNO DE SOLEDAD APLICA OPERATIVO DE REACCIÓN INMEDIATA ANTE CONDICIONES CLIMÁTICAS

– En las últimas 24 horas, se atendió la caída de un árbol de grandes dimensiones, se brindó desazolve y se mantuvo monitoreo en puntos identificados con encharcamientos considerables.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez mantiene activas las acciones preventivas por situaciones derivadas de las actuales lluvias, con capacidad operativa para proteger la integridad de las familias y mantener el orden público, garantizando una respuesta cercana e inmediata en todo el territorio, como parte de la instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de actuar con eficacia cada vez que se requiere.

Estos esfuerzos se coordinan entre personal de las Direcciones de Seguridad Vial y Movilidad, Servicios Municipales, Protección Civil Municipal cuerpo de paramédicos y se colabora también con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), para fortalecer el trabajo preventivo y brindar la recuperación de la movilidad en calles y avenidas, así como reducir encharcamientos en puntos detectados como de riesgo.

Durante este viernes pasado, se brindaron labores de desazolve y de extracción de agua pluvial en la calle Santander de la colonia San Lorenzo, uno de los sectores considerados de especial atención; asimismo, se atendió con prontitud la caída de un árbol de más de 15 metros de altura, en la avenida Paseo de las Palomas en las inmediaciones del Parque Lineal, donde la vialidad fue liberada por la noche y se ofreció atención médica a una persona, quien sufrió una crisis nerviosa al estar en el lugar de los hechos.

También se otorgó apoyo en la liberación de una camioneta distribuidora de tanques de gas que había quedado estancada en un neumático, debido a la presencia de lodo en camino a Valle de la Palma, reportando saldo blanco en esta situación.

Por parte de Seguridad Vial y Movilidad, se mantuvo monitoreo en todo el municipio y alerta ante el auxilio ciudadano, sin embargo, no fue necesario aplicar medidas de traslados a la población. Las zonas que permanecieron con presencia de agentes viales fueron: bulevar Río Santiago, avenida Acceso Norte, colonias como San Lorenzo, Cactus, Quintas de la Hacienda y carretera a Matehuala.

Este sábado, ante el pronóstico de lluvias leves por la tarde, se reitera a la ciudadanía la disposición para atender cualquier situación que ponga en riesgo su bienestar; en cada una de las áreas operativas, se establecieron guardias correspondientes para brindar apoyo total las 24 horas del día, prevenir y actuar por la seguridad de las familias soledenses.

El cambio que se vive también se refleja en el compromiso por la tranquilidad y la protección ciudadana ante fenómenos climáticos que pudieran representar vulnerabilidad, mediante operativos coordinados, inmediatos y con capacidad institucional.