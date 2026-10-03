Producción de petróleo se va a lo profundo, en agosto cayó a su mínimo histórico

En agosto de 2026, la producción de petróleo crudo por Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de 1 millón 336 mil barriles diarios, 2.7% menos que en el mismo mes de un año antes, la mayor baja en nueve meses, que significó también el volumen más bajo desde que se tiene registro.

De acuerdo con el reporte de la petrolera mexicana, se produjeron también 300 mil 838 barriles diarios de condensados, que, sumados a la producción de crudo, arrojaron un total de 1 millón 637 mil 222 barriles diarios de hidrocarburos líquidos.

Esta última cifra es la referencia que utiliza el gobierno mexicano para su meta de producción, la cual pronosticó en 1 millón 800 mil barriles diarios hacia 2030.

Sin embargo, en ambos casos, los volúmenes de producción observados se ubican por debajo de la meta de referencia; en el caso del total de los hidrocarburos líquidos, la cifra de agosto se ubicó en su menor nivel en 15 meses.

Producción de petróleo crudo

(miles de barriles diarios)

La cifra de agosto pone en evidencia que la petrolera mexicana se mantiene lejos de recuperar su capacidad de producción y, con ello, el propósito de cumplir la meta de la presidenta al inicio de su gobierno.

La estabilidad en los volúmenes de producción de diciembre de 2024 a julio de 2026, de pronto en agosto apuntan hacia la extensión de la caída en la producción petrolera del país, en un punto en que la coyuntura internacional acentuó la necesidad estratégica del hidrocarburo.

Exportaciones de crudo también en mínimo histórico cayeron 45% en agosto

Las ventas al exterior de petróleo crudo en agosto de 2026 fueron de 275 mil 737 barriles promedio cada día, una caída de 45%, respecto al mismo mes de un año antes, hilando tres años sucesivos de bajas para alcanzar la cifra más baja en la historia de exportaciones de la petrolera mexicana.

En agosto de 2023 se exportaron 1.08 millones de barriles, cifra que, comparada con la actual, acusa un desplome de 74.4%, ello de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos.

Las metas propuestas por la administración de Claudia Sheinbaum están lejos de los resultados observados. En los Criterios Generales de Política Económica, la estimación de la plataforma de exportación promedio para 2026 se estableció en 522.4 mil barriles diarios, la cifra de agosto, muestra que las ventas al exterior de petróleo crudo fueron de justamente la mitad de lo que se pretendía.

Volumen de exportaciones de petróleo crudo

(agosto de cada año en miles de barriles diarios)

La drástica caída en los volúmenes de producción terminó impactando los excedentes para el mercado externo. También afectó la mayor carga de crudo inyectado a las refinerías nacionales, además de que encaja con la estrategia de “soberanía energética” que implica menor volumen para la exportación y más para el mercado interno.

En los ingresos consolidados de las finanzas públicas, se reporta que entre enero y agosto de 2026 los ingresos petroleros del Sector Público aumentaron 10.5% en términos reales, respecto al mismo lapso de 2025, lo que sin duda resulta del repunte en las cotizaciones internacionales de crudo, producto de la crisis militar en Medio Oriente y que ciertamente contribuyó a los ingresos del gobierno.

En el mismo reporte, la cifra de los ingresos presupuestales no petroleros acusa un incremento de apenas 0.1% en términos reales y los impuestos especiales a gasolina y diésel (IEPS) resulta que aportaron 277 mil 77 millones de pesos, 5.0% en términos reales menos que un año antes, es cierto, que la cifra fue menor que la de hace un año, pero a fin de cuentas es evidente que el consumo de gasolinas por los automovilista aportó una buena cuota a las finanzas del gobierno, no obstante el “tope” a los precios de las gasolinas.

Con información de Latin Us