RICARDO GALLARDO Y JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGAN PARQUE VEHICULAR QUE FORTALECE LA GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD 

– Entregan 11 patrullas y 5 motocicletas a la corporación, para incrementar la capacidad de respuesta, vigilancia y presencia policial para la reducción de delitos del fuero común.

Con el compromiso de ampliar las capacidades operativas y de actuación inmediata, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz y el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, fortalecieron el parque vehicular de la Guardia Civil Municipal con la incorporación de 16 nuevas unidades -patrullas y motocicletas-, con una inversión de 11.5 millones de pesos, para incrementar las estrategias de prevención y vigilancia en calles de colonias y comunidades de Soledad de Graciano Sánchez.

Durante el acto oficial, el Presidente Municipal destacó que este esfuerzo responde al compromiso asumido al inicio de la administración para mantener la seguridad, la paz y la protección de las familias soledenses mediante acciones de prevención y el fortalecimiento continuo de la corporación municipal. “Hoy, abonamos a ese compromiso con la ciudadanía: entregamos 16 nuevas unidades para ampliar el parque vehicular operativo que habrá de estar allá afuera, en las calles de nuestras colonias y comunidades, cuidando del entorno y atendiendo cada llamado de las y los soledenses”, expresó el Alcalde.

El nuevo parque vehicular está integrado por 11 camionetas RAM 1500 Classic Tradesman Crew Cab 4×2 y cinco motocicletas Kawasaki KLR 650 ABS modelo 2026, equipadas con tecnología y herramientas tácticas para labores de patrullaje, vigilancia y atención de reportes ciudadanos, informó Navarro Muñiz, quien también subrayó que esta entrega representa un mensaje claro de que en Soledad la seguridad se trabaja todos los días, y reconoció el papel decisivo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona en la construcción de un modelo de seguridad moderno y coordinado en todo el estado.

“Gobernador, en Soledad tenemos mucho que reconocerte… has sido un gran promovente de la seguridad y la paz en todo San Luis Potosí, pero en especial, de Soledad de Graciano Sánchez”, afirmó. Recalcó que la Guardia Civil Municipal ha logrado una reducción de delitos del fuero común de hasta el 80 por ciento, gracias a la coordinación con la Guardia Civil Estatal y otras corporaciones de seguridad.

El Mandatario Estatal, por su parte, afirmó que en San Luis Potosí «hemos entendido que la seguridad no se puede escatimar en un solo peso o esfuerzo, hemos realizado inversiones históricas sin precedentes para vigilar más las calles de este municipio, con colaboración de las Fiscalías, de la SEDENA, de las Guardia Civil Estatal».

Gallardo Cardona subrayó además que Soledad es uno de los municipios que mejor remunera a sus policías, con sueldos que van de 16 mil a 25 mil pesos mensuales, logro que no habría sido posible sin el respaldo del Gobierno del Estado.

Finalmente, el Presidente Municipal reiteró que la administración continuará trabajando con un ritmo permanente, priorizando la seguridad, los servicios, la infraestructura y la atención directa a las familias, siempre en coordinación con el Gobierno del Estado y con el objetivo de consolidar un entorno de paz, orden y bienestar para todas y todos los soledenses.