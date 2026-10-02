AYUNTAMIENTO SOLEDAD ALISTA JORNADA  DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

– Con pláticas informativas y la gestión de vales para mastografías gratuitas, el Gobierno Municipal busca facilitar el acceso a estudios oportunos durante el mes de octubre.

Para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, este próximo 19 de octubre, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez alista una jornada integral de sensibilización y atención médica preventiva dirigida a las mujeres del municipio, una iniciativa que tiene como objetivo principal visibilizar la problemática, promover la detección temprana y garantizar servicios de salud accesibles para la población vulnerable, acciones respaldadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muniz para consolidar un gobierno cercano, humano y comprometido con el bienestar social.

Al respecto, la titular de la Instancia Municipal de la Mujer, María Alicia Martínez Rodríguez informó que actualmente se trabaja en la coordinación de talleres informativos y el acercamiento de estudios médicos a través de una sólida alianza con el sector salud. «Vamos a hacer una campaña de concientización mediante pláticas integrales, además entregaremos, con Servicios de Salud, vales de mastografía para que se haga un trabajo de concientización y visualizar la problemática», puntualizó la funcionaria.

La directora explicó que la estrategia busca resolver una de las principales barreras que enfrentan las soledenses al cuidar su salud que es la falta de tiempo y los tiempos de espera prolongados. De esta manera, el programa proyecta un seguimiento continuo que acompañe a la mujer desde la información inicial hasta la realización efectiva del estudio clínico.

«Tenemos proyectado con Servicio Médico una plática, hacer la conciencia y acercar el servicio con los vales de mastografía, en años pasados se acercaron cerca de 100 mastografías porque es un proceso; muchas mujeres en la revisión no tienen tiempo, y lo que se busca es que con el vale tengan una fecha definida gracias al convenio y la colaboración que tenemos con el servicio médico», detalló Martínez Rodríguez.

Finalmente, la titular de la Instancia resaltó que con esta suma de esfuerzos se refleja el cambio que hoy se vive en el municipio de Soledad, donde la salud de las familias y la protección de las mujeres son ejes fundamentales del trabajo diario de la administración municipal.