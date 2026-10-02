EL CRECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE SOLEDAD YA LO COLOCAN A LA ALTURA DE LA CAPITAL POTOSINA: JUAN CARLOS VALLADARES

– El diputado federal destacó que el municipio cuenta actualmente con condiciones en infraestructura y movilidad, que lo hacen competitivo y amplían las oportunidades para sus habitantes e inversionistas.

Soledad de Graciano Sánchez se encuentra hoy a la altura de la capital potosina, con condiciones de infraestructura, vialidades y desarrollo económico que le permiten ser un municipio competitivo y con amplias oportunidades de crecimiento, afirmó el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, quien reconoció el trabajo realizado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz al frente del Gobierno Municipal, en su segundo año de trabajo.

Valladares Eichelmann subrayó que actualmente Soledad tiene oportunidades distintas a las que tenía anteriormente, con condiciones “totalmente distintas” en infraestructura y vialidades, lo que fortalece su capacidad para competir y atraer nuevas posibilidades de desarrollo. “Hoy está a la altura de la capital, con un crecimiento enorme y con obras totalmente distintas en infraestructura y vialidades”, afirmó.

El legislador en San Lázaro destacó que el crecimiento de Soledad es notorio y representa el resultado de un proceso de construcción que se ha fortalecido con el trabajo de los últimos gobiernos municipales, y en los últimos años con el Gobierno Estatal. “El Presidente municipal ha hecho una gran labor, yo creo que son muchos los temas en los que se ha impulsado y es notorio el crecimiento que ha tenido este municipio, no nada más en estos últimos años, creo que es un municipio que se ha estado construyendo”, señaló.

Añadió que el avance de Soledad demuestra que cuando existe voluntad de los gobiernos, las cosas se pueden hacer y generar resultados que transforman al municipio; este crecimiento forma parte del cambio que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y que mantiene a Soledad como un municipio cercano a su gente, con mejores condiciones para sus familias y mayores oportunidades hacia el futuro.