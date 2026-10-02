Avanza construcción del puente superior vehicular Jacobo Payán; se reduce carril en Salvador Nava

La modificación vial permitirá continuar con los trabajos de construcción de la rampa de descenso, rumbo al poniente de la ciudad

Policía Vial mantiene presencia en la zona para apoyar el control de semáforos y agilizar la circulación

El Gobierno de la Capital informa que, como parte de los trabajos de construcción del Puente Superior Vehicular Jacobo Payán, a partir de esta semana se implementó la reducción de carriles en la avenida Salvador Nava Martínez, en dirección hacia el puente Pemex.

Esta modificación en la circulación es necesaria para continuar con la construcción de la rampa de descenso del puente, en el sentido hacia el poniente de la ciudad, por lo que se mantiene la intervención en esta zona de la vialidad mientras avanza el proceso constructivo.

Ante esta condición, se recomienda a las y los automovilistas anticipar sus recorridos, disminuir la velocidad y atender la señalización vial, particularmente durante los horarios de mayor flujo vehicular.

En el sitio se mantiene la presencia de oficiales de Policía Vial, quienes apoyan en el control de los semáforos en intersecciones de la zona y en la regulación de la circulación para favorecer un tránsito más ordenado y seguro.

Los trabajos corresponden a una nueva etapa de la construcción del puente superior vehicular Jacobo Payán, infraestructura que permitirá mejorar la movilidad en uno de los principales corredores viales de la ciudad.

El Gobierno de la Capital agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera el llamado a conducir con precaución, respetar las indicaciones de los oficiales y considerar tiempo adicional para sus traslados mientras continúan las obras.