Gobierno Municipal acerca “Operación Descacharrización” a la colonia El Paseo

Este viernes 2 de octubre, la demarcación recibe la jornada impulsada por la dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, para retirar muebles, electrodomésticos, llantas, colchones y otros artículos en desuso

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, llevará este viernes 2 de octubre a la colonia El Paseo la “Operación Descacharrización” a partir de las 16:00 horas, una jornada que busca facilitar a las familias el retiro adecuado de objetos que ya no utilizan y evitar que estos terminen abandonados en la vía pública o generen acumulación de residuos.

Durante la jornada se recibirán muebles, electrodomésticos, maderas, sillas, llantas, colchones, entre otros artículos voluminosos, como parte de las acciones que promueve el gobierno municipal para fortalecer el manejo responsable de los desechos y mantener en mejores condiciones las colonias de la capital.

Con esta actividad, el ayuntamiento invita a las y los habitantes de El Paseo a participar y aprovechar esta alternativa para deshacerse de manera adecuada de artículos en desuso, sumándose a las acciones de limpieza y cuidado del entorno.