Gobierno de la Capital prepara Panteones para recibir a miles de visitantes

El Ayuntamiento de San Luis Potosí inició el remozamiento de los cementerios ante la próxima visita multitudinaria por la temporada de Día de Muertos

Ante la proximidad del 2 de noviembre, Día de Muertos, en que miles de familias acuden a los panteones para visitar a sus seres queridos, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la dirección de Servicios Municipales, comenzó los trabajos de remozamiento integral de estos espacios para recibir a la ciudadanía en mejores condiciones. El director de la dependencia, Christian Azuara, informó que estas acciones comenzaron en la jornada 702 del programa Capital al 100.

Expuso el funcionario que personal municipal inició con la limpieza general del Panteón del Saucito, donde se realizan labores de deshierbe, recolección de residuos y mantenimiento de sus distintas áreas, con el objetivo de dignificar este espacio y contribuir a que las familias puedan realizar sus visitas en un entorno libre de desechos y seguro.

Azuara dijo que los trabajos continuarán próximamente en los panteones municipales de Milpillas y Españita, como parte de las acciones preventivas del gobierno de la capital para atender estos espacios ante la llegada de una de las temporadas de mayor afluencia. “Las familias encontrarán panteones bonitos para recordar y honrar a sus seres queridos”, expresó el funcionario municipal.