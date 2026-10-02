Vialidades Potosinas 2.0 transforma la infraestructura vial de San Luis Potosí

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, intervino 260 calles y avenidas en cinco años, con más de 1.6 millones de metros cuadrados de vialidades construidas y rehabilitadas.

Durante los cinco años de trabajo encabezados por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno de la Capital consolidó una política de infraestructura vial orientada a mejorar la movilidad y atender las necesidades de las distintas zonas de San Luis Potosí, a través de Vialidades Potosinas y su evolución a Vialidades Potosinas 2.0, se han construido y rehabilitado 260 calles y avenidas, con una intervención acumulada de 1 millón 618 mil 806 metros cuadrados de pavimento, lo que permitió ampliar y modernizar la red vial en sectores estratégicos de la ciudad y comunidades del municipio.

La administración de Enrique Galindo puso especial atención en que la obra pública llegara a zonas con mayores necesidades de infraestructura, por lo que Vialidades Potosinas 2.0 prioriza vialidades con mayor impacto conectivo y sectores que durante años enfrentaron caminos de tierra o superficies deterioradas. Del total de obras ejecutadas, 43.5 por ciento se concentró en el sector norte de la Capital, mientras que durante este año se pavimentaron 118 mil 776 metros cuadrados correspondientes a un circuito de 45 vialidades principales, con intervenciones que también incluyeron infraestructura hidráulica y servicios urbanos.

Como parte de esta visión integral impulsada por el Alcalde Enrique Galindo, las obras de vialidad no se limitaron a renovar la superficie de rodamiento, sino que incorporaron la modernización de servicios básicos para prolongar la vida útil de las calles y mejorar las condiciones del entorno. Durante este año se instalaron 6 mil 45 metros de tubería de conducción, 3 mil 106 metros de líneas de drenaje y 3 mil 515 metros cuadrados de banquetas, de manera que la intervención de las vialidades también contribuye a mejorar el acceso a servicios y las condiciones de movilidad peatonal.

A esta estrategia se suma Por Buen Camino, programa de mantenimiento que durante los cinco años de la administración de Enrique Galindo ha intervenido 362 mil 328 metros cuadrados de pavimento mediante acciones de bacheo y rehabilitación, tan solo durante este año se atendieron 52 mil metros cuadrados, con diferentes procedimientos de acuerdo con las condiciones de cada vialidad, entre ellos bacheo manual con carpeta fría, bacheo por inyección de presión, rehabilitación con concreto hidráulico, reparación con adoquín y atención de rejillas pluviales, lo que permite responder de manera diferenciada a los reportes y evitar que daños menores se conviertan en afectaciones mayores.

El modelo de atención de Por Buen Camino también incorporó los reportes ciudadanos como parte de la programación diaria de los trabajos, de manera que los puntos con mayor necesidad puedan ser identificados y atendidos de acuerdo con el tipo y grado de deterioro, esta atención permanente complementa las grandes obras de Vialidades Potosinas 2.0 y permite que la política de infraestructura encabezada por Enrique Galindo tenga presencia tanto en proyectos de renovación integral como en acciones de mantenimiento cotidiano de calles y avenidas.

A cinco años de la administración de Enrique Galindo Ceballos, Vialidades Potosinas 2.0 y Por Buen Camino representan dos líneas complementarias de una política de infraestructura que combina construcción, rehabilitación y mantenimiento para mejorar la conectividad de San Luis Capital, con 260 calles y avenidas intervenidas, más de 1.6 millones de metros cuadrados de vialidades construidas y rehabilitadas y más de 362 mil metros cuadrados atendidos mediante bacheo durante el periodo, el Gobierno de la Capital mantiene una intervención permanente sobre la red vial, con obras que buscan mejorar los traslados y atender las necesidades de las familias en distintos sectores del municipio.