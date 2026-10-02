Enrique Galindo refrenda compromiso de transformar la Capital

Durante la Jornada 703 de Capital al 100, en la colonia Santuario, anunció la pavimentación de República de Perú y la atención de socavones en la zonapara mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona.

Durante la Jornada 703 de Capital al 100, realizada en la colonia Santuario, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos se comprometió con las y los habitantes a concretar la pavimentación de la calle República de Perú, como respuesta a una de las principales solicitudes planteadas durante el recorrido por la zona. El edil afirmó que iniciará los trámites para obtener los recursos necesarios y subrayó que, cuando empeña su palabra, cumple los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Galindo Ceballos destacó que esta obra se suma a las acciones realizadas por su administración para mejorar la infraestructura vial de la Capital, al señalar que durante su gestión se han pavimentado 216 calles. Asimismo, instruyó la atención inmediata de los socavones detectados en el sector, al considerar que representan un riesgo para automovilistas y peatones, por lo que pidió coordinar los trabajos entre Obras Públicas e Interapas.

La Jornada 703 de Capital al 100 incluyó además acciones de alumbrado, poda, atención del camellón y pintura de guarniciones sobre la avenida América del Norte, como parte de las labores de mejoramiento urbano que se realizan directamente en las colonias.

El Alcalde resaltó que, tras 703 jornadas consecutivas en las colonias, la presencia permanente en las calles permite conocer de primera mano las necesidades de la población y convertir sus solicitudes en compromisos y acciones concretas.