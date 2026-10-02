REALIZA PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL PRIMER FORO REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RECUPERACIÓN RESILIENTE

-Participaron 25 Municipios, representantes de CENAPRED, CENACED, PNUD, Fondo Potosino, GIZ y representantes de instituciones académicas y de atención a emergencias

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de prevención y atención ante desastres, la Coordinación Estatal de Protección Civil, en conjunto con el Fondo Potosino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), llevaron a cabo el Primer Foro Regional San Luis Potosí de Capacitación en Gestión de Riesgos y Desastres y Recuperación Resiliente.

Durante la jornada, especialistas de instituciones como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil (CENACED), así como organismos internacionales, abordan temas prioritarios para la entidad como la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, la Adaptación al Cambio Climático y la Coordinación Interinstitucional para la Atención de Emergencias.

Este foro inaugurado por la titular de la CEPC, Nadia Ochoa, se realiza en un momento clave ante la temporada de lluvias y busca consolidar una estrategia de recuperación resiliente que involucre a instituciones de gobierno, academia, iniciativa privada y sociedad civil organizada.

Se destacó la presencia de autoridades y representantes de 25 Municipios en materia de protección civil, quienes estuvieron participando activamente en las dinámicas y charlas interactivas que se ofrecieron.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones que permitan construir un San Luis Potosí más preparado, resiliente y sin límites ante cualquier fenómeno natural o antropogénico.