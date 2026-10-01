UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, SÍMBOLO DEL PROGRESO Y LA TRANSFORMACIÓN DE SOLEDAD: NAVARRO MUÑIZ

– Durante el Segundo Informe de Resultados, este edificio destacó como una de las obras de mayor impacto, al saldar una deuda con la ciudadanía y la base trabajadora.

– Su conexión con avenida San Pedro, carretera a Matehuala y Circuito Potosí permite aprovechar la nueva infraestructura vial para acercar los servicios a más sectores de la población.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, consolidó con la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM) una solución pendiente con la ciudadanía y es, hoy, uno de los símbolos de progreso más importantes de su segundo año de gobierno, al concentrar en un mismo espacio más de 60 áreas municipales para facilitar trámites, reducir traslados y ofrecer una atención más ágil, digna y accesible; ubicada sobre avenida San Pedro en la colonia Valle de San Isidro, esta infraestructura cuenta con más de 15 mil 900 metros cuadrados y una inversión de 165 millones de pesos, convirtiéndose en un punto estratégico de atención para las familias soledenses.

La ubicación fortalece además la conectividad de la zona, al encontrarse sobre un corredor que enlaza la carretera a Matehuala con Circuito Potosí, y dentro de un sector que ha recibido nuevas obras de movilidad, entre ellas el puente superior de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, que mejora los desplazamientos de miles de habitantes; de esta manera, la UAM se integra al cambio que transforma la infraestructura urbana de Soledad y facilita que la ciudadanía llegue a realizar sus gestiones desde distintos puntos del municipio.

El nuevo recinto incorpora rampas, elevadores públicos, accesos peatonales y vehiculares, áreas amplias de circulación, estacionamiento y espacios de atención directa en planta baja, lo que representa un recinto con accesibilidad universal, lo que permite atender con mayor comodidad a personas con discapacidad, adultos mayores y familias, bajo la visión de un Gobierno cercano que escucha y atiende, facilitando que los trámites puedan realizarse en un solo lugar.

“Esta Unidad Administrativa representa mucho más que un edificio, hoy Soledad cuenta con un espacio propio que permitirá concentrar toda la atención en un solo lugar, más allá del ahorro, lo importante es la cercanía que estamos brindando, facilitando la vida de la ciudadanía y mejorando la calidad del servicio”, destacó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Con esta obra, el cambio que impulsa el Alcalde se refleja en una administración más funcional y accesible, además de generar ahorros al dejar de solventar la renta de diversos inmuebles, recursos que podrán destinarse a más obras, programas y acciones para las familias soledenses.