SEGUNDO AÑO DE TRABAJO DE JUAN MANUEL NAVARRO RECIBE TOTAL RECONOCIMIENTO CIUDADANO

Habitantes de colonias como El Márques, La Virgen y El Laurel, destacan cambios y soluciones en temas de movilidad, seguridad pública, infraestructura urbana, deportes y servicios básicos.

Habitantes de distintas colonias de Soledad de Graciano Sánchez destacaron los beneficios que han generado las obras, programas sociales, acciones de seguridad y mejoras en movilidad realizadas durante el segundo año de gobierno del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, al señalar que estos resultados han representado cambios visibles en su vida cotidiana y una mayor atención a necesidades que durante años permanecieron pendientes.

Desde las colonias El Marqués, La Virgen y El Laurel, María de los Ángeles Lara Torres destacó la transformación integral de El Marqués, donde se atendieron vialidades, drenaje, espacios públicos y áreas recreativas. “La verdad nosotros esperábamos un 30 por ciento y se hizo un 100 por ciento, si usted voltea a ver cómo era antes y cómo es ahora, es un cambio totalmente diferente, nadie había volteado a vernos y él sí estuvo con nosotros”, expresó, al resaltar también la disminución de la delincuencia y la recuperación de espacios para las familias.

En Rancho Pavón, Ninfa Guevara Martínez señaló que los puentes y la llegada de RedMetro han facilitado los traslados de habitantes de Pavón, Rancho Nuevo y La Concha, mientras que los programas para adultos mayores, apoyos alimentarios y la rehabilitación de espacios recreativos han beneficiado a distintos sectores. “Ha sido una ayuda muy grande, el licenciado Navarro es una persona muy amable, siempre está con una sonrisa recibiendo a las personas y hace caso de lo que puede apoyar”, afirmó; también reconoció la nueva Unidad Administrativa Municipal, al considerar que permite realizar distintos trámites en un mismo lugar.

Por su parte, Jesús Vanegas resaltó los avances en seguridad y atención social en su colonia, donde se rehabilitó el módulo comunitario utilizado para reuniones y entrega de apoyos, además de contar con mayor presencia policial. “Antes había mucha inseguridad, ahorita ya entran las patrullas, dan sus rondines y si alguien hace una llamada acuden rápidamente, por eso estamos muy agradecidos con el licenciado Navarro por todo el apoyo que hemos recibido”, manifestó.

Las voces ciudadanas reflejan parte del cambio que transforma a Soledad mediante obras y acciones que buscan atender necesidades concretas de las colonias y mantener un gobierno cercano, que escucha y atiende a la población, para las familias consultadas, los resultados del segundo año de gobierno se perciben en espacios públicos renovados, mejores vialidades, mayor movilidad, apoyos sociales y una atención más directa a sus necesidades.