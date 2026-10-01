HOY EL DEPORTE POTOSINO TIENE MÁS APOYOS, INFRAESTRUCTURA Y GRANDES EVENTOS: RICARDO GALLARDO

* El Gobernador destacó estímulos económicos para atletas, nuevos y renovados espacios deportivos, así como competencias nacionales e internacionales que acercan el deporte a más familias potosinas.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que durante su administración se han ampliado los apoyos para las y los deportistas, con estímulos económicos, mejores espacios para entrenamiento y competencia, además de una agenda permanente de eventos que abre nuevas oportunidades para niñas, niños, jóvenes y atletas de las cuatro regiones del Estado. Entre estas acciones resaltó el reconocimiento económico otorgado a 136 medallistas de los Nacionales y Paranacionales Conade y Juegos Nacionales Populares, con una bolsa conjunta de 5 millones 160 mil pesos.

El Mandatario Estatal señaló que este respaldo también se refleja en infraestructura como el Potosí Baseball Park, complejo de seis campos dentro del Parque Tangamanga I; el estadio Pedro “El Texano” Araiza, en Moctezuma; la rehabilitación y modernización del campo de futbol del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento y del Auditorio Miguel Barragán, además de nuevos espacios deportivos en municipios de las cuatro regiones.

Ricardo Gallardo resaltó también una agenda deportiva que coloca a San Luis Potosí como sede de competencias de gran convocatoria. La Copa Potosí 2026 reunió a más de 80 mil aficionados y más de mil 400 futbolistas, además de entregar una bolsa de premios de 1.9 millones de pesos, junto con otros encuentros como campeonatos nacionales, competencias infantiles y juveniles y el Serial Trail Mágico. (Inpode⁠)

Asimismo, destacó que del 8 de octubre al 1 de noviembre la Arena Potosí recibirá el LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026, con la participación de más de 200 escuadrones charros de México y representantes de Estados Unidos, evento que además de preservar una de las principales tradiciones nacionales generará actividad turística, hotelera, comercial y gastronómica para la entidad.

Finalmente, Gallardo Cardona señaló que la política deportiva estatal también contempla el respaldo al deporte profesional y la formación de nuevas generaciones, mediante proyectos como Santos del Potosí y sus academias, procesos para detectar talento local y competencias escolares, con el objetivo de que más potosinas y potosinos encuentren en el deporte oportunidades de desarrollo, convivencia y representación de San Luis Potosí.