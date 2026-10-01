GOBIERNO DE RICARDO GALLARDO LISTO PARA COMPARECENCIAS CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

* Durante octubre, titulares de dependencias estatales acudirán al Congreso del Estado para ampliar y detallar los resultados presentados en el Quinto Informe de Gobierno.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que su administración se encuentra preparada para atender de manera puntual las comparecencias ante el Congreso del Estado, como parte de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, en un ejercicio institucional que permitirá ampliar, detallar y transparentar ante las y los legisladores los resultados, programas, obras y acciones realizadas durante el último año.

“Somos muy respetuosos del Congreso del Estado y de este ejercicio plural. Las secretarias y los secretarios acudirán de manera puntual, con toda la información necesaria y con absoluta disposición para responder y aclarar cualquier duda. Para este Gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales y así lo vamos a demostrar en cada comparecencia”, expresó el Mandatario Estatal.

Durante los días 19, 20 y 21 de octubre, y conforme al calendario aprobado por el Poder Legislativo, titulares de distintas dependencias del Gobierno Estatal comparecerán ante las comisiones correspondientes para explicar con mayor amplitud la información contenida en el Quinto Informe de Gobierno, así como atender los planteamientos de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Gallardo Cardona destacó que este ejercicio de diálogo entre poderes permite que la sociedad conozca con mayor detalle el estado que guarda la administración pública, además de los resultados alcanzados en las cuatro regiones de San Luis Potosí, por lo que las y los funcionarios estatales acudirán con información clara, datos y resultados de cada una de sus áreas.

El Gobernador reiteró que su administración mantendrá una relación institucional y respetuosa con el Poder Legislativo, con apertura para atender cuestionamientos y ampliar la información que sea necesaria, bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto a la pluralidad.