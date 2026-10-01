Premio Municipal del Deporte 2026, el impulso a los atletas potosinos y su desarrollo.       

–La Dirección de Deporte Municipal da a conocer los detalles de la convocatoria para el presente año.

San Luis Potosí. – La Dirección de Deporte Municipal del Gobierno de la Capital, dio a conocer los pormenores del Premio Municipal del Deporte 2026, distinción que se otorga a cuatro exponentes del deporte potosino en las modalidades de atleta no profesional, al atleta en deporte adaptado, entrenador y deportista profesional.

Esta distinción ha sido parte del proyecto que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos, en pro del deporte en la ciudad y sus delegaciones. El objetivo es reconocer a quienes, por sus méritos deportivos en sus diversas disciplinas, han conseguido poner en alto el nombre de su municipio, el estado y el país.

Sobre los datos de la convocatoria, a continuación, los puntos más destacados de la misma:

El “Premio” consistirá en un reconocimiento que se complementará con un incentivo económico de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), para cada una de las modalidades, excepto la de deportista profesional, quien únicamente será acreedor a la distinción.

Si el “Premio” se otorga a un equipo de deportistas, cada uno de sus integrantes recibirá una medalla, el conjunto recibirá un reconocimiento y la cantidad en numerario antes señalada.

Criterio de otorgamiento. El “Premio” se otorgará a quienes, por su actuación y desempeño, hayan destacado en el ámbito deportivo en cualquiera de las modalidades señaladas en la base primera, durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

Para solicitar el registro de una candidatura, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Original de la carta mediante la cual se proponga la candidatura correspondiente. La persona y/o entrenador también pueden registrarse de manera particular.

Para ser candidato al “Premio” en cualquiera de sus modalidades, se requiere haber nacido en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. o comprobar su residencia de más de tres años en la capital. La carta a la que refiere esta fracción deberá:

Estar dirigida al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí S.L.P.;

Señalar el nombre completo de la persona candidata y, tratándose de equipos, los nombres completos de sus integrantes. En todos los casos, los nombres deberán ser precisados tal y como aparecen en el acta de nacimiento;

Señalar la modalidad en la que se solicita el registro del candidato, y

Estar debidamente firmadas.

Escrito libre dirigido al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí S.L.P., en donde la persona interesada, acepta los términos y condiciones en el proceso de elección previstos en la presente Convocatoria.

Currículum de la persona propuesta (2025-2026) y, en caso de equipos, listado de sus integrantes. Dichos documentos deberán encontrarse actualizados e incluir domicilio, teléfono y correo electrónico.

Semblanza en la que se deberá señalar exclusivamente, aquella información de la candidatura (individual o en equipo) en la que se destaquen sus logros en el periodo descrito en la Base Tercera, así como las razones por las cuales se le considera merecedora del “Premio” dentro de la modalidad para la cual fue propuesta. Esta semblanza deberá tener una extensión máxima de 2 cuartillas, espacio sencillo.

En el caso de presentar el registro de manera presencial, los documentos a los que se refieren las fracciones III y IV de la presente base, deberán entregarse en medio impreso y magnético (USB).

Copia simple del acta de nacimiento y credencial de elector o pasaporte o cédula profesional vigente o credencial escolar (en caso de menor de edad), ya sea en sus tipos físico (credencial) o electrónico (impreso) y, por lo que se refiere a equipos, la de cada uno de sus integrantes. Para comprobar que se radica en la entidad deberá presentar comprobante de domicilio o constancia de residencia emitida por el ayuntamiento.

Copia simple de las pruebas documentales (constancias impresas de materiales bibliográficos, gráficos, audiovisuales, entre otros), testimoniales y cualesquiera otras que se estimen pertinentes para acreditar los merecimientos de la persona candidata.

Registro. El envío de la documentación para registro de candidatura se podrá realizar de las siguientes formas:

a) De manera digital:

Al siguiente correo electrónico: slp.deportesocial2427@gmail.com. Deberán adjuntar en formato PDF los documentos originales, escaneados por ambos lados y por separado.

b) De manera presencial:

Presentar la documentación en la Dirección de Deporte Municipal, cuyas oficinas se ubican en calle Eucaliptos #330 Colonia Las Águilas 3ra sección, San Luis Potosí, S.L.P., en los días y horarios precisados en la siguiente Base.

Período de registro. Sólo serán consideradas las candidaturas que reúnan los requisitos establecidos en la presente Convocatoria y cuya documentación sea entregada o enviada por correo electrónico a las oficinas de la Dirección de Deporte Municipal, a partir de la publicación de esta Convocatoria, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas y hasta el martes 20 de octubre de 2026.

Asimismo, la Dirección de Deporte rendirá un informe al jurado respecto de aquellas candidaturas que no reunieron los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

El Jurado estará integrado por un ganador del premio de ediciones anteriores, dos comunicadores y/o periodistas de la fuente deportiva, así como como dos personalidades del deporte potosino que cuenten con una trayectoria reconocida e intachable.

El Jurado deberá entregar su acuerdo a la Dirección de Deporte Municipal al día siguiente de haber deliberado.

Los premios se entregarán en fecha, hora y en el lugar que la Dirección de Deporte Municipal determine, previo anuncio de los ganadores por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de San Luis Potosí, S.L.P.

La convocatoria completa del Premio Municipal del Deporte 2026, puede consultarse ya en las redes sociales oficiales de la dirección de Deporte Municipal de San Luis Potosí.