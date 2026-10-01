Gobierno de la Capital restablece circulación en puente Naranja tras operativo por lluvias

Dependencias municipales realizaron labores de desazolve, limpieza y desfogue de agua para garantizar condiciones seguras para automovilistas y peatones.

El Gobierno de la Capital restableció la circulación vehicular en el puente Naranja, ubicado en Acceso Norte, luego de implementar un operativo interinstitucional para atender la acumulación de agua ocasionada por las intensas lluvias registradas durante las últimas horas.

En estas labores participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Protección Civil, Ecología, Interapas y Servicios Municipales, con acciones de desazolve, limpieza y retiro de residuos acumulados en canaletas y rejillas de alcantarillado. Asimismo, Protección Civil e Interapas mantuvieron en funcionamiento tres bombas para agilizar el desfogue del agua.

La Dirección de Policía Vial de la SSPC realizó el cierre preventivo de los accesos mientras se desarrollaban los trabajos y canalizó el tránsito hacia avenida 20 de Noviembre, Azteca Norte y calle Arenal, con dirección al puente Valladares. De manera paralela, personal de Ecología y Gestión Ambiental efectuó labores de limpieza en camellones y zonas de rodamiento.

Una vez concluidas las principales labores de desfogue y limpieza, se verificaron las condiciones de seguridad y se procedió a restablecer la circulación en el puente Naranja. Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona y la coordinación operativa ante el pronóstico de nuevas lluvias, a fin de atender oportunamente cualquier eventualidad.