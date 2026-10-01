Gobierno Municipal activó acciones de emergencia ante las intensas lluvias

El alcalde Enrique Galindo ordenó diversos operativos durante la noche y la madrugada de este jueves para atender situaciones de riesgo y reactivar la movilidad; Protección Civil rescató a una persona en el Puente Naranja.

Ante las intensas lluvias que afectaron varias zonas del estado, incluida la Capital, desde la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, el alcalde Enrique Galindo activó al personal de diversas dependencias municipales para emprender de inmediato acciones relacionadas con la atención de emergencias, la protección de la ciudadanía y la movilidad vial.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que en algunas zonas del municipio se registraron hasta 50 milímetros de lluvia, por lo que fue necesario activar una serie de operativos, entre ellos el rescate de una persona en el Puente Naranja.

Indicó que trabajadores de Protección Civil, Servicios Municipales, Obras Públicas, Ecología e Interapas laboraron durante la noche y la madrugada para atender encharcamientos severos registrados en diferentes zonas de la ciudad.

Señaló que durante la mañana de este jueves continuaban los trabajos para atender las zonas afectadas por la acumulación de agua. El puente Manuel José Othón ya se encuentra abierto a la circulación vehicular, mientras que en el Río Santiago, a la altura del Puente Naranja, personal municipal e Interapas realiza trabajos de bombeo y desagüe para disminuir los niveles de agua y permitir la liberación de este tramo a la circulación.

Como parte de las acciones para restablecer la movilidad, oficiales de Policía Vial y elementos de Protección Civil Municipal retiraron un árbol que cayó sobre el bulevar Río Santiago, próximo al puente Carlo Magno, con lo que fue liberado el carril de circulación en dirección hacia el oriente. Sin embargo, prevalecen tramos cerrados en esta vialidad debido a encharcamientos considerables, principalmente entre Muñoz y Sierra Leona.

Asimismo, se mantienen restricciones a la circulación en el tramo de Soledad hacia San Luis Potosí, a la altura del puente 20 de Noviembre, por lo que se pidió a los automovilistas atender las indicaciones de las autoridades y evitar ingresar a las zonas que aún presentan afectaciones.

Por su parte, Interapas, a través de las áreas de Operación y Mantenimiento, mantiene en funcionamiento equipos de bombeo para acelerar el desalojo del agua acumulada en las zonas afectadas. Los trabajos se concentran principalmente en el Río Santiago, a la altura del Puente Naranja, donde se busca reducir los niveles de agua para restablecer la circulación vehicular.

Mientras tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana hizo un nuevo llamado a los automovilistas para que no se arriesguen a ingresar a los tramos que aún permanecen cerrados y eviten retirar los señalamientos preventivos. Asimismo, indicó que todas las dependencias municipales permanecerán en alerta para intervenir en cualquier momento ante la probabilidad de que continúen las lluvias.