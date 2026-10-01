Más de 500 militares mexicanos entrenan con fuerzas de EE.UU. en Fort Polk

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este miércoles que más de 500 militares mexicanos realizaron un entrenamiento junto a fuerzas estadounidenses en Fort Polk.

De acuerdo con el funcionario, el ejercicio busca fortalecer la interoperabilidad entre ambos países y mejorar su capacidad para responder ante amenazas comunes.

“Cuando entrenamos juntos, somos más fuertes y estamos mejor preparados”, afirmó Johnson.

El embajador destacó que la cooperación militar permite a las fuerzas de México y Estados Unidos prepararse de manera conjunta para actuar con mayor eficacia ante situaciones que lo requieran.

Con información de López-Dóriga Digital.