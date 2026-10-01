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Más de 500 militares mexicanos entrenan con fuerzas de EE.UU. en Fort Polk

MUNDO
By Agencias
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Más de 500 militares mexicanos entrenan con fuerzas de EE.UU. en Fort Polk / Foto: @USAmbMex
jueves, octubre 1, 2026

El embajador aseguró que el ejercicio busca mejorar la capacidad para responder ante amenazas comunes entre México y EE:UU.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este miércoles que más de 500 militares mexicanos realizaron un entrenamiento junto a fuerzas estadounidenses en Fort Polk.

De acuerdo con el funcionario, el ejercicio busca fortalecer la interoperabilidad entre ambos países y mejorar su capacidad para responder ante amenazas comunes.

“Cuando entrenamos juntos, somos más fuertes y estamos mejor preparados”, afirmó Johnson.

El embajador destacó que la cooperación militar permite a las fuerzas de México y Estados Unidos prepararse de manera conjunta para actuar con mayor eficacia ante situaciones que lo requieran.

Con información de López-Dóriga Digital.

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