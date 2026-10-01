INTENSIFICA SOLEDAD MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CALLES PARA PREVENIR INUNDACIONES Y MANTENER VIALIDADES LIMPIAS

– A través de la Dirección de Servicios Municipales, cuadrillas de Imagen Urbana, Aseo Público y Parques y Jardines intervienen avenidas de alta afluencia como Providencia, Puerta Real, San Felipe, San José y Cordillera Oriental.

Para asegurar un entorno seguro, funcional y ordenado para las familias soledenses, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez intensificó trabajos de mantenimiento integral, retiro de maleza y desazolve preventivo en las principales calles y avenidas del municipio, estas acciones, impulsadas bajo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de consolidar un gobierno cercano, activo y que resuelve con rapidez las peticiones ciudadanas, busca mitigar riesgos de encharcamientos durante la temporada de lluvias y garantizar vialidades dignas en cada sector del municipio.

Al respecto, el titular de la Dirección de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa Quintero, detalló que las labores se desarrollan de manera coordinada entre las áreas de Imagen Urbana, Aseo Público y Parques y Jardines, con un despliegue constante de personal operativo en puntos estratégicos, los cuales recientemente intervinieron en avenidas con alto flujo vehicular y peatonal, como avenida Providencia, Puerta Real, San Felipe, San José, así como en avenida Cordillera Oriental, a la altura de la colonia Cactus.

«La instrucción de nuestro Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz es estar en las calles, escuchar a la gente y actuar con inmediatez, hoy en Soledad se vive un cambio verdadero que se nota en el entorno diario de la población; por ello, nuestras cuadrillas no se detienen en el retiro de maleza, barrido manual y limpieza de canales para evitar acumulación de desechos que obstruyan el paso del agua,» destacó Zamarripa Quintero.

Finalmente, la dependencia municipal hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a estas tareas de conservación, evitando tirar basura en la vía pública o depositar desechos en esquinas y camellones fuera de los horarios de recolección, recordando que la transformación de Soledad se construye día con día mediante la colaboración compartida entre gobierno y sociedad.