Seguridad con participación ciudadana y tecnología, una estrategia del Gobierno de Enrique Galindo

El Gobierno de San Luis Capital articula 855 Comités de Seguridad e Inteligencia Social con videovigilancia, ciberseguridad, Con Nosotras y Justicia Cívica para fortalecer la prevención y atención de riesgos.

Durante los cinco años de trabajo encabezados por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno de la Capital consolidó un modelo de seguridad que incorpora a la ciudadanía como parte activa de la prevención, mediante la conformación de 855 Comités de Seguridad e Inteligencia Social que mantienen comunicación con las autoridades, identifican situaciones de riesgo y aportan información desde las colonias y comunidades, la cual forma parte de una política que ha ampliado los mecanismos de participación y coordinación institucional para atender las necesidades de seguridad desde el territorio y que recientemente fue presentada por el Presidente Municipal en el Congreso Nacional de Innovación Pública NovaGob México como una experiencia de participación ciudadana aplicada a la seguridad.

A lo largo de esta administración, Enrique Galindo también incorporó la tecnología como una herramienta para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta de las instituciones municipales. El C4 Municipal cuenta con una red de 195 cámaras distribuidas en 167 Puntos de Monitoreo Inteligente dentro de los cinco cuadrantes de la Capital y durante este año sumó 54 nuevas cámaras mediante seis puntos de monitoreo y 15 tótems inteligentes, por lo que la infraestructura permite supervisar espacios públicos y vialidades, detectar incidentes en tiempo real y generar material videograbado para las autoridades competentes, complementando los reportes y la información que aportan los comités ciudadanos.

La estrategia de seguridad impulsada por el Alcalde Enrique Galindo evolucionó hacia la protección en el entorno digital, con acciones de ciberseguridad dirigidas a la población, la aplicación Escudo Digital registró mil 282 descargas y permitió atender 539 reportes de llamadas de extorsión, mientras que la Policía Cibernética atendió 6 mil 779 reportes y solicitudes de apoyo durante este año. A esto se sumaron mil 474 ciberpatrullajes, con los que se detectaron amenazas y actividades ilícitas, se recuperaron 501 cuentas, se eliminaron 758 páginas y se emitieron 137 ciberalertas, ampliando los mecanismos de prevención más allá del espacio físico.

Durante estos cinco años, Enrique Galindo también incorporó la participación comunitaria a la prevención de la violencia contra las mujeres mediante Con Nosotras, estrategia que articula a ciudadanía, autoridades, instituciones y organizaciones. En este año se conformaron 27 Brigadas Con Nosotras, con 338 personas brigadistas y 7 mil 423 beneficiarias y beneficiarios, mientras que la Red Con Nosotras alcanzó 33 Cartas Alianza con organismos empresariales, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, además, los 21 Comités de Seguridad Con Nosotras integran redes vecinales para prevenir y atender situaciones de violencia, con un alcance de 10 mil 854 personas.

El modelo de seguridad construido durante la administración de Enrique Galindo se complementó con la implementación de la Justicia Cívica como mecanismo para atender conflictos y fortalecer la convivencia antes de que escalen a situaciones de violencia, en este año se realizaron 42 mediaciones comunitarias, se instalaron 49 juzgados cívicos itinerantes que beneficiaron a 13 mil 79 personas y se efectuaron 64 pláticas sobre el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, con 4 mil 445 personas beneficiadas.

Así, a cinco años del inicio de la administración encabezada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Participación Ciudadana se consolidó como un componente transversal de la política de seguridad de San Luis Capital, con una red comunitaria que genera información para la prevención y herramientas tecnológicas que amplían la capacidad de vigilancia y atención, los Comités de Seguridad e Inteligencia Social, la infraestructura de videovigilancia, la ciberseguridad, Con Nosotras y la Justicia Cívica forman parte de un modelo que ha ampliado la colaboración entre ciudadanía y Gobierno de la Capital para identificar riesgos, atender conflictos y fortalecer las condiciones de seguridad en las colonias y comunidades.