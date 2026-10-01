Subraya escritor premiado en Latinoamérica, Víctor Manuel Mendiola, acciones del Alcalde, Enrique Galindo en materia cultural

“Pocas veces se puede encontrar a un funcionario público de relevancia con una idea profunda y del valor que tiene la cultura”

Por ello, añadió, aprecio y valoro la vocación que tiene Enrique Galindo en este aspecto

Después del 2º Informe de resultados del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos; el escritor, poeta, ensayista y editor mexicano, Víctor Manuel Mendiola Patiño reconoció las acciones emprendidas precisamente por el Presidente Municipal a favor de la cultura.

Por ello, calificó como extraordinario el papel que Galindo Ceballos le ha dado en su Gobierno a los aspectos culturales, así como a su promoción, además resaltó que pocas veces se puede encontrar a un gobernante o a un funcionario público de relevancia “con una idea profunda y del valor que tiene la cultura”.

El también Premio Latino de Literatura en 2005, agregó que la cultura es de vital importancia en el progreso de una sociedad, “y eso lo tiene muy claro el Alcalde de San Luis, por ello, aprecio y valoro la vocación que tiene Enrique Galindo en este aspecto”.

Finalmente, Víctor Manuel Mendiola puntualizó que como parte de la comunidad cultural, “tengo en alta estima al Presidente Municipal de San Luis, por lo que ha hecho a favor de la cultura”.