Interapas suma 30 obras sanitarias en los últimos dos meses

Los trabajos han llegado a 20 colonias, así como a los barrios tradicionales y el Centro Histórico.

Las intervenciones se realizaron entre agosto y septiembre como parte de los paquetes de atención prioritaria.

SLP.- Durante los meses de agosto y septiembre, INTERAPAS ha puesto en marcha 30 obras de renovación sanitaria en 20 colonias, como parte de los paquetes de atención prioritaria que lleva a cabo para mejorar la red de drenaje en toda la zona metropolitana.

Entre las calles intervenidas se encuentran Mariano Abasolo y el Callejón de Alvarado en el Centro Histórico, además de distintos puntos en los barrios tradicionales de Tequisquiapan, San Miguelito, San Juan de Guadalupe, Tlaxcala y Santiago.

Los trabajos también han atendido necesidades específicas como hundimientos, desgaste de infraestructura y problemas en el funcionamiento de las redes, como las obras recientemente comenzadas en Fernando Celada de la colonia Julián Carrillo y López Hermosa en la colonia San Luis.

Aunque durante estos dos meses se han realizado 30 obras, los paquetes prioritarios todavía contemplan trabajos por ejecutar, por lo que INTERAPAS mantiene la programación de nuevas intervenciones en distintos puntos de la zona metropolitana.

Actualmente permanecen activas diez obras, entre ellas las que se realizan en Eje Vial, como parte de la atención integral del barrio de Tlaxcala, así como en calles de las colonias Industrial Mexicana, Providencia y Constituyentes, Progreso y el Centro Histórico.

Estas acciones se realizan con recursos propios del organismo, derivados del pago puntual de los usuarios. INTERAPAS continuará con la ejecución de las obras contempladas en sus paquetes prioritarios, y mejorar el funcionamiento de las redes de drenaje.