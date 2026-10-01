Reconoce Kenia López Rabadán desempeño de Enrique Galindo como servidor público al frente de San Luis Potosí

La diputada federal destacó la importancia de trabajar desde los municipios por mejores servicios, seguridad y calidad de vida para la ciudadanía

La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, reconoció el trabajo realizado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos al frente del Gobierno Municipal de San Luis Potosí, al señalar que los gobiernos municipales tienen la responsabilidad directa de atender las necesidades cotidianas de la ciudadanía y garantizar mejores servicios, seguridad y calidad de vida.

Durante su asistencia al Segundo Informe de Resultados, correspondiente al quinto año de los dos periodos de la administración municipal, la legisladora destacó el desempeño de Enrique Galindo como servidor público y subrayó la importancia de mantener una visión municipalista, centrada en las personas que habitan la ciudad y que, a través del pago de sus impuestos, demandan resultados y servicios públicos de calidad.

“Lo que nos toca es pensar en trabajar por los ciudadanos, pensar en trabajar por cada hombre y cada mujer que en este maravilloso municipio de San Luis Potosí paga impuestos, quiere servicios públicos, quiere que haya seguridad, calidad de vida”, expresó López Rabadán, quien acudió al informe para acompañar al alcalde y conocer los resultados de su administración.

La diputada federal calificó a Enrique Galindo como “un gran servidor público” y destacó que el concepto de servicio público debe traducirse precisamente en trabajar para la ciudadanía. “Literal, lo que dice la palabra: servirle al público, lo ha hecho muy bien”, afirmó, al tiempo que expresó sus felicitaciones al alcalde por los resultados presentados y le deseó éxito en los proyectos que emprenda posteriormente.

López Rabadán también señaló que desde los gobiernos municipales pueden construirse administraciones que den resultados a la población y destacó el trabajo realizado en San Luis Potosí como un ejemplo de esa visión. En este sentido, consideró que el trabajo conjunto, la unidad y la participación de la ciudadanía son elementos importantes para fortalecer la gestión pública y responder a las necesidades de la población.

“Hay que decirlo: esto se hace así, en unidad, con trabajo, con la ciudadanía, con las dirigencias nacionales”, manifestó la legisladora, quien también expresó su reconocimiento a las y los servidores públicos que, desde sus responsabilidades, contribuyen a fortalecer el servicio público y a generar resultados para la población.

Finalmente, Kenia López Rabadán reiteró su felicitación a Enrique Galindo por el informe presentado y le deseó “el mayor de los éxitos” en lo que venga, al destacar que la ciudadanía espera de sus gobiernos resultados concretos y acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.