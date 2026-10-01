Positivos resultados de cinco años de Enrique Galindo: Diputado Cuauhtli Badillo

Dijo ser testigo de los avances de su administración en tres rubros fundamentales: Seguridad, agua y movilidad.

En relación con el informe presentado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el diputado Cuauhtli Badillo afirmó que fue un ejercicio muy positivo, apegado a lo que se ha realizado para mejorar las condiciones de la Capital. “Todos hemos sido testigos de las acciones que ha impulsado en beneficio de los potosinos”, aseveró.

El legislador afirmó que en particular, los resultados de la administración de Enrique Galindo son palpables en tres ejes fundamentales: seguridad, agua y movilidad.

Detalló que en lo que respecta a la seguridad la estrategia del Gobierno Municipal se refleja en la reducción de los índices delictivos, mientras que en el tema del agua ha emprendido las acciones necesarias para hacer frente a las dificultades y responder a los requerimientos de la población. Igualmente, mencionó que otro de los rubros destacados es el de la movilidad, con obras que han beneficiado a todos los potosinos.

Por otra parte, Badillo Moreno dijo que está en la mejor disposición de que el Poder Legislativo del Estado fortalezca la buena relación con el Gobierno Municipal para obtener los resultados que merece la ciudadanía.

“Le deseo el mejor de los éxitos a Enrique Galindo para beneficio de San Luis Potosí”, recalcó el diputado.