EL GOBIERNO DE RICARDO GALLARDO GARANTIZA CERTEZA FINANCIERA A PENSIONES CON MÁS DE 13 MIL 400 MDP

* Durante cinco años, el Gobierno del Estado ha cumplido con las aportaciones a Pensiones y mantiene recursos para la atención de más de 9 mil 700 pensionadas y pensionados.

En el marco del Quinto Informe de Gobierno, la administración que encabeza el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, mantiene el cumplimiento de sus obligaciones con las y los trabajadores al garantizar recursos para la Dirección General de Pensiones, proteger sus derechos laborales y dar certeza financiera al pago de prestaciones.

Durante el quinto año de gestión, a través de la Secretaría de Finanzas, el Gobierno del Estado canalizó a la Dirección General de Pensiones más de 4 mil 300 millones de pesos por concepto de retenciones efectuadas a la plantilla laboral y aportaciones patronales establecidas por la ley.

Como parte de esta política de respaldo a las y los servidores públicos, durante el 2026 se destinarán más de 76 millones de pesos al pago de bonos de permanencia, en beneficio de más de 970 derechohabientes del sector magisterial. Además, se asignaron préstamos a corto plazo directo a mil 750 derechohabientes de distintas áreas de la administración pública.

Adicionalmente la Dirección General de Pensiones ejerció acciones judiciales orientadas a recuperar recursos derivados de quebrantos financieros generados en administraciones anteriores,

Al tiempo que moderniza sus servicios como el Pase Anual de Supervivencia y la actualización de pliegos testamentarios, Pensiones del Estado acercó sus trámites y servicios a las cuatro regiones del Estado.

Con responsabilidad financiera y atención directa a las y los derechohabientes, el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona mantiene en marcha un sistema de pensiones con mayor certeza, transparencia y viabilidad, garantizando derechos sociales y el patrimonio de miles de familias potosinas.