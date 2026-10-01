AVANZA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA AUTOPISTA SAN LUIS–MATEHUALA

* La nueva vía tendrá 118 kilómetros y cuatro carriles, además de reducir la carga vehicular de la carretera federal 57 y agilizar el traslado de personas y mercancías.

La nueva autopista San Luis Potosí–Matehuala transformará la conectividad carretera hacia el norte del Estado, beneficiando a todo el país porque permitirá traslados más ágiles. Con una inversión de 22 mil millones de pesos, esta obra será una nueva alternativa para disminuir la carga vehicular en la carretera federal 57.

El proyecto contempla infraestructura estratégica de conectividad en Villa de Arista, Matehuala y El Peyote, donde los trabajos ya registran más del 90 por ciento de avance; mientras se concretan mayores acciones de la obra carretera que cuenta además con cuatro frentes de trabajo y los cuales ejecuta la empresa concesionaria para desarrollar esta nueva vía de comunicación.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona mantiene en marcha una estrategia de infraestructura carretera orientada a mejorar la movilidad, facilitar el transporte de mercancías, bienes y servicios y ampliar la conexión de San Luis Potosí con corredores industriales y comerciales del país.

Con esta carretera tipo A4 (cuatro carriles), San Luis Potosí amplía su infraestructura carretera y genera nuevas condiciones para traslados más eficientes, seguros y competitivos en beneficio de habitantes, transportistas y sectores productivos.