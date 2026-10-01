IMPULSA GUARDIA CIVIL ESTATAL OPERATIVOS Y ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LAS CUATRO REGIONES

• Karla “N”, de 43 años, fue detenida en el Barrio del Montecillo por su probable participación en actividades relacionadas con la venta y distribución de sustancias ilícitas.

Para continuar fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia e inteligencia, la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvo a una mujer en la capital potosina por su probable participación en actividades relacionadas con la venta y distribución de sustancias ilícitas.

Los hechos ocurrieron en el Barrio del Montecillo, donde agentes estatales detuvieron a Karla “N”, de 43 años de edad, a quien le fueron aseguradas diversas dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina.

La detenida y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales mantienen un trabajo permanente y coordinado en las cuatro regiones del Estado, con la finalidad de ampliar las acciones de prevención, vigilancia y capacidad de respuesta en beneficio de las y los potosinos.