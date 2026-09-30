NUEVO PARQUE URBANO GENERA CAMBIO RADICAL PARA LAS FAMILIAS DE LA COLONIA 21 DE MARZO

– El proyecto transformó un espacio de la colonia en un nuevo punto de encuentro para las familias, con cancha de fútbol 7, juegos infantiles, trotapista, gimnasio y áreas verdes.

– La mega obra recreativa presenta un avance del 85 por ciento.

Como parte de las obras magnas para fortalecer el tejido social y elevar la calidad de vida de miles de habitantes de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde, informó que el Parque Urbano de la colonia 21 de Marzo registra un 85 por ciento de avance, con lo que se acerca su conclusión, transformando un espacio que durante años estuvo desaprovechado, para convertirlo en un punto de encuentro para las familias, niñas, niños y jóvenes.

Indicó que el cambio que se impulsa en Soledad se refleja con acciones trascendentes como ésta, con inversiones millonarias que convierten el entorno en espacios completamente funcionales; este Parque requirió un presupuesto público de 9.3 millones de pesos, para beneficiar a más de 14 mil 200 habitantes.

Detalló que el nuevo Parque contará con cancha de fútbol 7 con pasto sintético, cancha multiusos, trotapista, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, salón de usos múltiples, área para mascotas, sanitarios, zonas de descanso, iluminación LED, cercado perimetral y una Purificadora Gratuita. Actualmente, los trabajos se concentran en la colocación de plantas y áreas verdes, acabados de pintura, sellado de andadores y limpieza general, como parte de la etapa final de la obra.

“Queremos que las familias de la colonia 21 de Marzo tengan un espacio del que se sientan orgullosas, un lugar donde puedan venir a caminar, hacer deporte, jugar con sus hijos o simplemente convivir, estamos transformando un espacio que necesitaba atención y hoy ya podemos ver el cambio que transforma y que acerca mejores condiciones de vida a nuestra gente”, expresó el edil soledense.

Con esta obra, el Gobierno Municipal mantiene la recuperación y creación de espacios públicos como una de sus prioridades, atendiendo las necesidades que las propias familias plantean y llevando infraestructura hasta las colonias; porque el cambio que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz se refleja así en espacios que vuelven a tener vida y que estarán cerca de la gente, para que las familias de Soledad puedan disfrutarlos y hacerlos parte de su día a día.