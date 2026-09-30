DIPUTADOS FEDERALES RESPALDAN TRANSFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE CAMBIO EN SOLEDAD

– Leonor Noyola y Ricardo Gallardo Juárez, exalcaldes soledenses, reconocen resultados en infraestructura, movilidad, educación, desarrollo y atención cercana a las familias.

– Destacan la Unidad Administrativa Municipal como una de las obras más representativas del Gobierno de Juan Manuel Navarro.

Leonor Noyola Cervantes y Ricardo Gallardo Juárez, diputados federales, reconocieron los resultados alcanzados por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz durante sus dos primeros años de gestión, al destacar el crecimiento de la infraestructura urbana, la movilidad, la educación, el desarrollo económico y los programas sociales que han fortalecido la atención y el bien común de Soledad de Graciano Sánchez; resaltando la nueva Unidad Administrativa Municipal como una obra histórica, que hoy facilita los trámites y concentra servicios para evitar traslados innecesarios de la ciudadanía.

Ricardo Gallardo Juárez, el primer alcalde soledense que abanderó el movimiento gallardista, destacó el volumen de obra pública desarrollado durante esta administración y mencionó entre los proyectos representativos la Unidad Administrativa, el Parque lineal y las acciones de infraestructura educativa, además de la transformación de espacios como el Teatro “Doroteo Arango”. “Me queda un buen sabor de boca porque ha habido bastante obra, Soledad sigue avanzando”, afirmó el legislador, quien también reconoció el manejo financiero del Ayuntamiento al señalar que mantiene sus compromisos sin adeudos, condición que permite destinar recursos a más obras y servicios.

Dijo que la base del éxito social en Soledad, es la continuidad del trabajo, los proyectos y las obras que son compromiso con las familias, de los gobiernos municipales emanados del gallardismo, porque eso, el seguimiento a las demandas de la población, es lo que hoy tiene a Soledad consolidada como una gran ciudad.

La también exalcaldesa de Soledad, Noyola Cervantes señaló que el trabajo realizado responde a un gobierno cercano, que escucha y atiende las necesidades de la población, además de reconocer el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para concretar proyectos que transforman al municipio. “Yo quiero felicitar a nuestro Presidente Municipal porque ha hecho un trabajo enorme y todo en beneficio de los ciudadanos y de las ciudadanas”, expresó, al destacar también la continuidad de apoyos alimentarios, para adultos mayores, madres solteras y estudiantes.

Ambos diputados coincidieron en que el cambio que transforma a Soledad tiene como eje un gobierno que escucha y atiende, con acciones que acercan los servicios, fortalecen la economía y generan mejores condiciones para las familias, porque el respaldo legislativo reconoce así una administración que, mantiene el trabajo en territorio y la cercanía con la gente como parte fundamental del cambio que vive el municipio.