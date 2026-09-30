El Gobierno de Enrique Galindo hace de la ciudadanía parte de las decisiones públicas

El Gobierno de la Capital consolidó un modelo de participación con 258 Juntas de Participación Ciudadana, 398 Comités Comunitarios de Obra y Acción y mil 651 millones de pesos en inversión validada por representantes ciudadanos

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, consolidó un modelo de Participación Ciudadana que incorporó a habitantes de las colonias, comunidades y distintos sectores de San Luis Potosí en la identificación de necesidades, definición de proyectos y vigilancia de las acciones públicas, actualmente, este esquema cuenta con 258 Juntas de Participación Ciudadana, 258 Comités de Bienestar y 398 Comités Comunitarios de Obra y Acción, que mantienen comunicación directa con las comunidades y fortalecen programas municipales como Ruta de la Salud, Domingo de Pilas y Capital al 100.

A través del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Codesol), la participación de la ciudadanía se vincula directamente con las decisiones de inversión pública, con la representación de 46 consejeros correspondientes a zonas estratégicas de San Luis Capital, el cual validó una inversión de mil 651 millones de pesos para obras y servicios priorizados por la propia población, mientras que los 398 Comités Comunitarios de Obra y Acción, integrados por 2 mil 388 personas beneficiarias, participan como contralores sociales para supervisar la calidad, los tiempos de ejecución y la transparencia de los proyectos.

La Participación Ciudadana también se extendió a sectores específicos mediante órganos de consulta y seguimiento, como el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, integrado por 45 consejeros entre autoridades y productores, desde donde se definen acciones para 180 comunidades rurales. A esto se suma el Consejo Municipal de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud, con el que San Luis Potosí se convirtió en el primer municipio del Estado en contar con un órgano especializado para evaluar y dar seguimiento a la agenda pública juvenil, además de acompañar programas como Estímulos a la Educación Superior, que este año benefició a 600 jóvenes.

En materia de seguridad, la organización vecinal también forma parte del modelo de participación impulsado por el Alcalde Enrique Galindo, con 173 nuevos Comités Ciudadanos de Seguridad e Inteligencia Social conformados durante este año, que suman 855 comités integrados a lo largo de cinco años de Gobierno, los cuales mantienen comunicación con las autoridades, identifican situaciones de riesgo y aportan información para fortalecer la prevención desde las colonias, mientras que el Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal incorpora a niñas y niños a esta dinámica mediante más de 400 actividades en 53 colonias y una comunidad de 2 mil integrantes.

El fortalecimiento de la comunidad también se refleja en los Centros de Desarrollo y Aprendizaje (CDA), cuya transformación fue formalizada por el Cabildo como parte de la participación de San Luis Potosí en la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Actualmente funcionan 13 centros con 68 instructores comunitarios y una oferta de 77 disciplinas, que han generado 31 mil 283 servicios para personas de distintas edades, además de actividades de inclusión digital, campamentos, formación y convivencia, consolidando estos espacios como puntos de encuentro y participación comunitaria.

Con estas acciones, el Gobierno del Alcalde Enrique Galindo fortalece un modelo de Participación Ciudadana en el que las necesidades de las colonias se convierten en proyectos, la ciudadanía interviene en las decisiones públicas y sus propios integrantes participan en la vigilancia de las obras y servicios.