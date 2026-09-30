SECRETARÍA DE FINANZAS PROYECTA 4.7 MMDP MÁS EN RECURSOS FEDERALES PARA 2027

* El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla para San Luis Potosí 63 mil 443.1 millones de pesos en participaciones y aportaciones, 8.05 por ciento más que en 2026.

La administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona mantendrá una política financiera responsable para convertir una mayor disponibilidad presupuestal en programas, servicios y proyectos para las familias potosinas.

San Luis Potosí tendría 4 mil 729.3 millones de pesos adicionales en participaciones y aportaciones federales durante 2027, al pasar de 58 mil 713.8 millones de pesos considerados para 2026 a 63 mil 443.1 millones de pesos proyectados para el próximo ejercicio fiscal, un crecimiento de 8.05 por ciento, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, informó la secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal.

La funcionaria explicó que esta proyección permitirá contar con mejores condiciones para la planeación presupuestal de la administración que encabeza el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con recursos destinados a la atención de las necesidades de la población mediante programas, servicios públicos, infraestructura y proyectos de desarrollo en las cuatro regiones del Estado.

Detalló que las participaciones federales del Ramo 28 alcanzarían 34 mil 865.6 millones de pesos, con un incremento de 7.45 por ciento, mientras que las aportaciones del Ramo 33 sumarían 28 mil 577.5 millones de pesos, 8.80 por ciento más. Precisó que la distribución de estos recursos se determina con base en las fórmulas y criterios establecidos en la legislación federal, que consideran diversos factores económicos, fiscales y de recaudación.

García Vidal agregó que, de manera paralela, el Gobierno del Estado mantiene ingresos propios por encima de los 6 mil 500 millones de pesos, resultado de una mayor capacidad recaudatoria y de la administración de los recursos públicos, lo que permite ampliar el margen financiero para atender las prioridades estatales sin depender exclusivamente de las transferencias federales.

Finalmente, señaló que la evolución de las finanzas estatales también ha sido evaluada por agencias calificadoras, mientras que para 2027 la administración estatal mantendrá como prioridad que los recursos públicos se traduzcan en obras de infraestructura, programas sociales, movilidad, seguridad, educación y servicios que generen beneficios directos para las familias potosinas.