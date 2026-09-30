MÁS DE 2 MIL PERSONAS SE CAPACITAN PARA RESPONDER ANTE EMERGENCIAS

* La CEPC realizó más de 60 cursos especializados en primeros auxilios, rescate, evacuación, incendios y gestión integral del riesgo en distintas instituciones y sectores.

La titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Nadia Ochoa Limón, informó que más de 2 mil personas recibieron capacitación mediante más de 60 cursos realizados en el estado.

Entre los capacitados se encuentra el Poder Judicial, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dependencias estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil y empresas. Los cursos incluyeron primeros auxilios, búsqueda y rescate, evacuación de inmuebles, combate y control de incendios, formación de multibrigadas y Gestión Integral del Riesgo.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona mantiene la capacitación y la prevención como prioridad. Del total de personas capacitadas, 52 por ciento fueron hombres y 48 por ciento mujeres, reflejo del compromiso que existe en el San Luis que mereces con el acceso igualitario.

La preparación permite ampliar las capacidades de respuesta ante contingencias y mejorar la coordinación.