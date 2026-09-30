Resalta programas emblema y acciones diarias del 2º Informe del Gobierno Municipal, la regidora, Maritza Jenith Vázquez

Reconoce el liderazgo y resultados del Alcalde, Enrique Galindo durante los 5 años al frente de San Luis Capital

Reafirma la relevancia de la rendición de cuentas ante la ciudadanía con logros reales y palpables

La regidora que encabeza la Comisión de Servicios, Maritza Jenith Vázquez Pérez resaltó el trabajo realizado por quinto año consecutivo del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, y sobre todo, el relacionado con la ampliación de la cobertura y modernización de servicios públicos a favor de las potosinas y potosinos.

Asimismo, subrayó programas emblemas que ya son referente nacional, como “Domingo de Pilas” y “Capital al 100”, el primero con 240 intervenciones tanto en comunidades rurales como en colonias y el segundo, con 700 días consecutivos de trabajo desde la calle, acciones con las que se ha dado atención a los requerimientos más demandados por la misma población.

En cuanto a la capacidad de respuesta y el acercamiento constante con la ciudadanía, Vázquez Pérez resaltó el chatbot municipal “Wicho”, que atiende diariamente más de 300 peticiones; en cuanto al programa “Alumbrado Táctico” benefició ya a más de 160 puntos estratégicos; asimismo, se disponen día a día más de mil 100 toneladas de residuos gracias a uno de los sistemas más eficientes que hay en el país y en materia ambiental, se creó el primer Bosque Escuela de México junto con especialistas e instituciones científicas.

La regidora por Acción Nacional consideró fundamental la rendición de cuentas hacia la población potosina, “un ejercicio de responsabilidad, transparencia y compromiso para compartir los resultados del trabajo realizado en San Luis Capital”.

Finalmente, Maritza Jenith Vázquez añadió: “La grandeza de San Luis es su gente, además esta grandeza también radica en nuestras colaboradoras y colaboradores, en el gran equipo municipal que todos los días trabaja por esta ciudad, a la par de manera conjunta, estamos construyendo nuestro futuro”.