Alianza Empresarial reconoce en Enrique Galindo un aliado para la infraestructura y competitividad de SLP

La Coordinadora de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí y Presidenta de Canacintra, Imelda Elizalde Martínez, destacó las obras estratégicas impulsadas por el Alcalde, que fortalecen la movilidad, conectividad y condiciones para el desarrollo industrial.

En el marco del Segundo Informe de Resultados del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Imelda Elizalde Martínez, coordinadora de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí y presidenta de Canacintra, reconoció la transformación que ha experimentado la ciudad en materia de infraestructura, movilidad y desarrollo urbano bajo la administración del Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

La representante del sector empresarial destacó que una ciudad que aspira a competir, atraer inversiones y consolidar su actividad industrial necesita infraestructura moderna, funcional y capaz de responder al crecimiento económico. En ese sentido, señaló que las obras emprendidas por el Gobierno Municipal representan intervenciones estratégicas para mejorar la conectividad y facilitar el traslado de personas, mercancías y servicios.

Entre las obras que destacó se encuentran la ampliación del Eje 140, la intervención de la primera etapa de la avenida Industrias y las acciones de coordinación para mejorar la movilidad en laterales y retornos de la carretera 57, puntos fundamentales para la actividad industrial y para miles de trabajadores que diariamente se desplazan hacia la Zona Industrial.

Asimismo, Elizalde Martínez reconoció la importancia del paso superior vehicular del bulevar Jacobo Payán, al considerar que este tipo de infraestructura permite fortalecer la conectividad de la ciudad y atender puntos estratégicos para la movilidad. Añadió que la competitividad urbana requiere una visión integral, que además de vialidades contemple temas como agua, sostenibilidad, educación, cultura y formación de capital humano.

La Coordinadora de la Alianza Empresarial y Presidenta de Canacintra subrayó que la coordinación entre el Gobierno Municipal y el sector productivo es indispensable para construir una ciudad con mejores condiciones para vivir, trabajar, invertir y generar empleos. En este sentido, reconoció la visión de la administración de Enrique Galindo para impulsar proyectos de infraestructura que atienden necesidades actuales y contribuyen a fortalecer las condiciones de desarrollo de San Luis Potosí.