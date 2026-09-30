EN EL SEGUNDO AÑO DE TRABAJO, GOBIERNO SOLEDENSE FORTALECIÓ LA RED DE CONSULTORIOS MÉDICOS GRATUITOS

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro impulsó la construcción de más Consultorios en las colonias Ciudad Real, La Virgen y San Francisco, sumando 8 espacios que brinda atención médica básica sin costo.

En el segundo año de trabajo, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez fortaleció la atención directa a la población con una red de ocho Consultorios Médicos Gratuitos para acercar servicios de primer contacto y medicamentos del cuadro básico a las familias; como parte de esta estrategia, se incorporaron nuevos espacios de atención en sectores como San Francisco, Ciudad Real y La Virgen, además de avanzar en infraestructura que permite ampliar los servicios de salud y mantener una atención cercana para quienes más lo necesitan.

Entre los espacios de atención incorporados recientemente destaca Ciudad Real, con un Dispensario Médico y Purificadora donde se realizó una inversión de 6.5 millones de pesos, en beneficio de más de cuatro mil personas; mientras que en La Virgen se construyó un espacio con una inversión de tres millones de pesos, para beneficio de dos mil 500 habitantes. A estos nuevos espacios se suma el consultorio médico gratuito contemplado en el Centro Integral para la Capacitación y el Deporte de la colonia San Francisco, fortaleciendo la infraestructura de salud cercana a la población.

De esta manera, estos proyectos se integran a la red de Consultorios Médicos Gratuitos que atiende a las familias en zonas como San Felipe, Unidad Ponciano Arriaga, Cactus, San Antonio y la localidad Enrique Estrada, que durante el segundo año de Gobierno, a través de los Servicios Médicos Municipales brindaron cuatro mil 797 consultas médicas gratuitas a personas de todas las edades.

Además de tres mil 120 medicamentos mediante acopio; dos mil 23 atenciones de triage respiratorio, 379 atenciones en comunidades, 41 pruebas rápidas de glucosa y 30 pruebas de VIH y VDRL, a estas acciones se sumaron tres mil 618 dosis aplicadas mediante campañas de vacunación, fortaleciendo la prevención y la detección oportuna de enfermedades.

Por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, esta estrategia responde a una visión de Gobierno cercano, que escucha y atiende las necesidades de las familias y facilita el acceso gratuito a servicios esenciales de salud, porque el cambio que transforma se refleja en infraestructura que acerca consultas, prevención y medicamentos a las colonias, con especial atención a los sectores vulnerables y a quienes requieren una atención médica accesible y cercana.