GOBIERNO DEL ESTADO SUMA MÁS DE 7 MIL KILÓMETROS DE TRABAJOS EN CAMINOS Y CARRETERAS

* Conservación, rehabilitación, bacheo, rastreo y nuevas obras mejoran la movilidad, la seguridad vial y la conexión de comunidades en las cuatro regiones.

Durante el quinto año de Gobierno, San Luis Potosí registra trabajos en cerca de 7 mil kilómetros de la Red Carretera Estatal, mediante acciones de conservación, rehabilitación, bacheo, rastreo, revestimiento y mantenimiento que mejoran los traslados de las familias y la conexión con servicios, escuelas, centros de trabajo y actividades productivas.

Por indicaciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Junta Estatal de Caminos mantiene atención permanente en caminos rurales y carreteras, con retiro de derrumbes, limpieza de cunetas y pasos de agua, pintura y colocación de señalamiento para brindar condiciones más seguras de circulación.

El titular de la JEC, Francisco Reyes Novelo, informó que durante el último año se realizaron 847 metros cúbicos de bacheo, 640 kilómetros de rastreo y revestimiento y 2 mil 657 kilómetros de conservación. Además, fueron retirados 4 mil 770 metros cúbicos de derrumbes, se realizaron 236 acciones de limpieza en pasos de agua, se instalaron 540 reductores de velocidad y se pintaron 164 kilómetros de caminos.

A estos trabajos se suman la nueva Autopista San Luis–Matehuala y los caminos Tres Palmas–El Huayal y Santiago Centro–Tlalnepantla, además de la conclusión de Cómoca–Axtla y Octlamecayo–El Potrero, junto con las acciones de Enchúlame la Colonia y Enchulando tu Comunidad.