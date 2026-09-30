TODO PUEDE SUCEDER

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

De cara a las elecciones intermedias del 2027, el escenario político-electoral se torna cada vez más interesante y atractivo. Cada entidad federativa donde habrá renovación de gubernaturas tiene sus particularidades y características muy propias. En algunas muy complejas y en otras más. San Luis Potosí no puede ser la excepción.

En la mente de los potosinos ya existen tres figuras que consideran participarán en los comicios del próximo año, sin embargo, la realidad podría tener modificaciones importantes, es decir, que no todos los que se mencionan podrían ser virtuales candidatos. Uno de ellos es Eli Cervantes Rojas y la Senadora Ruth González Silva.

Esta hipótesis la plantea el propio alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien durante su 5º Informe de Gobierno, se declaró listo para competir por la gubernatura, no sin antes soltar dos o tres mensajes muy directos al gobierno que encabeza José Ricardo Gallardo Cardona. Quizá el más fuerte fue la descalificación del mantra ese de la “herencia maldita”.

De que existe una gran sensación para formar un frente amplio opositor en contra del gallardismo por su estilo de gobernar y su pretensión de heredar el cargo a Ruth González Silva, es cierto. Esto no solo se percibe entre la población sino en Palacio Nacional, en donde reiteradamente se ha dicho que “se vería muy mal” que El Pollo deje a su esposa, lo ha señalado en varias ocasiones la propia presidenta Sheinbaum.

A propósito, los análisis serios, otros chafas; algunos desconectados del entorno político actual y comentarios inducidos pero esencialmente convertidos en guerras de lodo para desprestigiar al adversario se han difundido en estos últimos días en medios formales y en las redes sociales. Cada cual calla lo que debiera decirse. Obvio, en su estilo y particular interés económico. Lo dicho no es por convicciones es por conveniencia, por compromiso o por un ánimo de seguir prendidos.

Por lo pronto MORENA ya designó bajo el criterio de unidad y consenso a quien será su representante para los trabajos de la Cuarta Transformación. Si Eli Cervantes Rojas no estaba registrado ni participó en la famosa encuesta, no nos hagamos bolas, la decisión fue finalmente una facultad de su Comisión Nacional de Elecciones.

De tal suerte que nadie se debe sentir sorprendido o engañado. En calidad de mientras, abiertamente dijo que su participación no será ni testimonial ni a modo y, aunque esa postura ya causo urticaria, temor y diarreas, luego lueguito le manejaron en redes su problema legal familiar creyendo que el tema es oro molido, ¡Cuanta estupidez!.

Hace mucho, pero mucho tiempo, auguramos que la elección en San Luis Potosí se terciaría y así será. El esquema de alianzas será determinante y será la precipitante central de un triunfo, para cualquiera de los contendientes. La coalición será sí o sí y, algunos partidos están más que apuntados para ello; de todos los colores, sabores y tendencias.

Ayer, hablando de una realidad local, el Secretario de Acción Política del PAN, Santiago Taboada, confirmo que sí habrá coalición, porque con Galindo se está en presencia de un proyecto ganador. San Luis Potosí es una excepción y porque el presidente municipal es el mejor perfil. Eso dijo Taboada, pero el Verde tiene toda una estructura operativa y financiera favorable y el gallardismo tiene logros importantes.

Por cierto, al discurso del presidente municipal capitalino, Enrique Galindo Ceballos, le encontraron “peros” y la furia se desató antes, durante y después por figuras y recaderos como Oscar Bautista y José Luis “El Chiquis” Fernández. Cuanto coraje y debilidad manifiesta de quien no conoce la vergüenza y olvida su propio pasado.

Ayer, durante el informe de Galindo, un colega amigo decía: Imagínate a la señora frente al alcalde en un debate, y agregaba, ¿Tú crees que Rosa Isela se las perdone por lo que le hicieron a la hermana? Para nada concluía no sin antes dejar de entrever que en el caso de Cervantes Rojas, no hay político que aguante un cañonazo de 50 millones de pesos.

¿Será? Yo en lo particular tengo mis dudas. Lo que sí creo es que faltan muchas cosas por suceder y seguirá habiendo sorpresas inesperadas.

Hasta pronto