SECTOR EMPRESARIAL RECONOCE RESULTADOS Y VISIÓN DE DESARROLLO DE JUAN MANUEL NAVARRO

• Empresarios destacan la comunicación permanente, atención a trámites, seguridad e infraestructura como factores que favorecen la actividad productiva en el municipio.

El sector empresarial de Soledad de Graciano Sánchez reconoció los resultados alcanzados por el Gobierno Municipal, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, y expresó su respaldo a una administración que, desde su perspectiva, ha generado mejores condiciones para invertir, producir y generar empleos; empresarios destacaron la comunicación permanente, la atención a sus necesidades y los avances en infraestructura, vialidades y seguridad como factores que favorecen la actividad productiva.

Raúl Martínez Jiménez, de Tamarindos y Caramelos (Tamycar), resaltó la agilidad en la atención de trámites y problemáticas relacionadas con vialidades y seguridad. “Nos han llevado de la mano para todos los trámites que necesitamos aquí en Soledad, han sido muy ágiles, nos atienden todas las solicitudes que hacemos, eso nos hace tener una empresa segura y estar orgullosos de estar aquí instalados”, expresó, al tiempo de felicitar al Alcalde por los resultados presentados en su Segundo Informe de Resultados, y destacar el crecimiento que vive el municipio.

Por su parte, Luis Lobatón, representante del Parque Industrial El Nogal, destacó la coordinación entre iniciativa privada y Gobierno Municipal para generar condiciones que permitan contar con empleos seguros y productivos, particularmente para pequeñas y medianas empresas. “Hemos encontrado un apoyo muy importante para poder hacer y facilitar que los empleos sean seguros, sean productivos y darle tanto a las empresas como a los trabajadores un lugar donde poder trabajar”, señaló, y felicitó a Juan Manuel Navarro Muñiz por el trabajo realizado.

El Gobierno Municipal ha mantenido una agenda de acercamiento con organismos empresariales para atender necesidades, facilitar procesos y fortalecer la competitividad, además de impulsar capacitación, empleabilidad e inversión, la instalación del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico y el acompañamiento al Parque Industrial El Nogal forman parte de esta estrategia que busca que el crecimiento económico se traduzca en oportunidades para las familias, así, el cambio que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz también se refleja en la confianza de quienes invierten, generan empleos y hacen crecer a Soledad.