Enrique Galindo entrega Parque de gran historia familiar

El Gobierno Municipal de San Luis Capital, encabezado por el Alcalde Enrique El Gobierno Municipal rehabilitó de manera integral el Parque de Morales, un espacio de convivencia que durante años permaneció en condiciones de deterioro, para devolverlo a las familias potosinas.

Galindo Ceballos, a través de las direcciones de Servicios Municipales y Obras Públicas, realizó la rehabilitación integral del histórico Parque de Morales “Dr. Juan H. Sánchez”.

Durante el evento también destacó la presencia del reconocido tenor mexicano Fernando de la Mora, quien ha acompañado y respaldado diversas iniciativas impulsadas por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos. Y destacó que este espacio tiene un significado especial al formar parte, históricamente, de los espacios del DIF Municipal, por lo que pidió a la presidenta del DIF, Estela Arriaga Márquez, asumir su cuidado y preservarlo para las nuevas generaciones.

Galindo Ceballos subrayó que, más allá de una obra física, recuperar este lugar representa devolver a niñas y niños un espacio para jugar, convivir y desarrollarse junto con sus familias. Señaló que los menores necesitan espacios y tiempo para jugar y convivir, y consideró que uno de los mayores legados que puede dejar un gobierno es generar lugares que impacten positivamente en la infancia.

“Podemos hacer obras, hacer grandes cosas, pero el verdadero legado es cuando se lo dejan a una niña o un niño”, expresó el alcalde, quien recordó que él mismo creció jugando en el Parque de Morales y que este sitio forma parte de la memoria de varias generaciones de familias potosinas.

La intervención permitió transformar un área que durante años permaneció en condiciones de abandono y deterioro, para convertirla nuevamente en un espacio renovado y funcional. Como parte de los trabajos se recuperaron 23 juegos infantiles, además de instalar una nueva rejilla y rehabilitar elementos de iluminación, entre ellos faroles y reflectores, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y disfrute de quienes acuden al lugar.

El Alcalde resaltó que la recuperación del parque también permite preservar una tradición familiar vinculada al Parque de Morales, donde generaciones de potosinos han encontrado un lugar para convivir. Recordó especialmente la fuente de sodas, administrada desde hace 36 años por doña Carmen, como parte de la historia y de las experiencias que han acompañado a quienes visitan este espacio, considerado parte de la memoria urbana y familiar de San Luis Potosí.