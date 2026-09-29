Se llevan hasta La Pila, talleres municipales sin costo para preservar las tradiciones

A partir del próximo 02 de octubre y todos los viernes, comenzará el curso para elaborar papel picado

Esta actividad se llevará a cabo en la arquería de esta demarcación a partir de las 11 de la mañana

El Gobierno de San Luis Capital continúa con la promoción de las tradiciones mexicanas, por lo que en esta ocasión en la delegación de La Pila se acercan talleres sin costo alguno para precisamente inculcar la identidad entre la población potosina.

Por ello, la autoridad delegacional invita a la población en general al curso de papel picado, un espacio para aprender, crear y mantener viva una de las muchas tradiciones que hay en nuestro país, como parte de las actividades a fin de celebrar las próximas conmemoraciones populares.

De ahí que todos los viernes, a partir del próximo 02 de octubre, en un horario de 11 de la mañana hasta mediodía, se impartirá este taller en la arquería de la demarcación, en donde se espera la asistencia de las potosinas y potosinos que tengan este interés.

Se reiteró la invitación para que vecinas y vecinos esta zona del Municipio de San Luis Potosí aprendan y con su creatividad, “le den vida” al papel, el cual se usa en distintas celebraciones populares de México.

Finalmente, la delegación de La Pila también hizo el exhorto a las personas que desean involucrarse en el programa totalmente gratuito que tiene para distintas edades, a consultar el siguiente sitio para tener la información precisa: https://www.facebook.com/LaPilaSLP