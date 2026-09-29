Espacios educativos más respetuosos e incluyentes con constantes capacitaciones municipales

La Unidad Especializada de Atención para las Poblaciones LGBTIQ+, mantiene acercamientos con distintas instituciones

Se capacita a estudiantes y docentes de la Universidad Cuauhtémoc y del IESEG en diversidad y para evitar la discriminación

La Unidad Especializada de Atención para las Poblaciones LGBTIQ+, del Ayuntamiento de San Luis Potosí continúa con el fortalecimiento y apertura de espacios educativos más informados, respetuosos e incluyentes.

Por ello, en la Universidad Cuauhtémoc, se llevó a cabo la capacitación y sensibilización dirigidas a esta comunidad, con el objetivo de brindar herramientas para promover el respeto a los derechos humanos, la diversidad y la igualdad.

Asimismo, personal de esta Unidad Especializada Municipal acercó una jornada de capacitación al Instituto de Estudios Superiores en Gastronomía – IESEG -, como parte de las acciones para reforzar los conocimientos y herramientas para promover el respeto, la inclusión y la no discriminación.

Se reafirmó que a través de estos espacios se permite dialogar, compartir experiencias y generar herramientas para construir entornos más seguros, además de dar a conocer la diversidad y la importancia de ejercer los derechos de estas poblaciones.

Finalmente, esta dependencia capitalina insistió en la relevancia de que la inclusión también se aprende, se practica y se construye colectivamente, a la par de promover espacios donde todas las personas puedan actuar con libertad y sin señalamientos.