GOBIERNO ESTATAL MANTIENE COORDINACIÓN CON AYUNTAMIENTOS POR LLUVIAS

• La CEPC mantiene comunicación permanente con los 59 municipios ante las lluvias previstas para miércoles y jueves y el posible ingreso de frentes fríos.

Luego de informar que los días miércoles y jueves de la presente semana se prevén lluvias en algunas regiones del territorio potosino, la titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Nadia Ochoa Limón, reiteró que se mantiene una estrecha coordinación con las autoridades de los 59 municipios, a fin de permanecer atentos, prevenidos y con la capacidad de actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad. Destacó que esta comunicación permite conocer las necesidades de los ayuntamientos y brindar el apoyo correspondiente por parte del Estado.

Como ejemplo de estas acciones preventivas, señaló el caso de Ébano, que durante la semana pasada registró lluvias derivadas de la presencia indirecta del Huracán Polo, ante lo cual las autoridades municipales habilitaron de manera inmediata un albergue temporal, sin que fuera necesario realizar evacuaciones o algún tipo de rescate. “Actuamos de una forma preventiva, por lo que la comunicación es constante para conocer las necesidades de los Ayuntamientos; por parte del Estado se les brinda todo el apoyo”, estableció Ochoa Limón.

La CEPC reiteró que se emitió una alerta por potencial de lluvias y tormentas puntuales muy fuertes a partir de este miércoles, además de mantener el monitoreo del Huracán categoría 3 Polo y de la Tormenta Tropical Rachel, debido a su aporte de humedad. De igual manera, se vigila el probable ingreso de frentes fríos durante los siguientes días, por lo que la titular de la CEPC pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales e institucionales. Con estas acciones, el Gobierno del Cambio mantiene una atención preventiva y coordinada, como parte del cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, con una protección civil sin límites para la población.