GOBERNADOR RICARDO GALLARDO IMPULSA ACCIONES PARA HACER DE SOLEDAD EL MUNICIPIO MÁS SEGURO DEL PAÍS

• El Gobernador refrendó su respaldo al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y destacó la coordinación entre Estado y Ayuntamiento para fortalecer la seguridad y continuar con las obras que acercan bienestar a las familias.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona refrendó su respaldo al trabajo en seguridad pública y prevención que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz en Soledad de Graciano Sánchez, al destacar la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento para robustecer las acciones que garanticen la reducción de delitos y la protección ciudadana; durante el Segundo Informe de Resultados, afirmó que esta suma de esfuerzos permitirá avanzar en el objetivo de hacer de Soledad el municipio más seguro de San Luis Potosí y de México.

Ante familias y representantes de distintos sectores, el Mandatario Estatal reconoció la transformación que vive Soledad y agradeció al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz por el trabajo coordinado, al destacar que actualmente existe voluntad de ambos órdenes de Gobierno para atender rezagos y concretar obras de gran trascendencia y de la seguridad. “Eso nos va a permitir lograr que Soledad sea el municipio más seguro de todo San Luis Potosí y de todo México”, expresó.

Recalcó que en Soledad existe un avance importante en la preservación de la paz, y validó las cifras dadas por el Alcalde Navarro Muñiz, como la reducción del 80 por ciento en delitos como robo de vehículos y comercio, gracias a la amplia presencia de agentes municipales en calles, avenidas, colonias y comunidades de todo el territorio.

Refirió que Soledad cuenta con el apoyo y la coordinación operativa entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fiscalías General de la República y el Estado, la Guardia Civil Estatal y la Guardia Civil Municipal, para lograr el objetivo de hacer de Soledad un municipio con paz, tranquilidad y alta presencia policial para resguardar la integridad y el patrimonio de las familias.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que hoy sí hay voluntad con Soledad para trabajar por una mejor seguridad, y que hoy San Luis Potosí es reflejo de ese movimiento de trabajo y transformación que ha permitido colocarlo como el tercer estado más seguro de México.