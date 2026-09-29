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SOLEDAD

AMBULANCIA PARA MASCOTAS EN SOLEDAD BRINDÓ MÁS 9 MIL ATENCIONES GRATUITAS A PERROS Y GATOS

By Redacción
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martes, septiembre 29, 2026

– La unidad Ambudog recorrió 92 colonias y cinco comunidades con servicios de vacunación, desparasitación, consultas y esterilización para mascotas.

Cuidar a los animales de compañía también es estar cerca de las familias, por ello el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez otorgó atención veterinaria gratuita hasta las colonias y comunidades mediante la ambulancia Ambudog; durante el segundo año de gobierno municipal, esta Unidad Móvil brindó 9 mil 144 atenciones y realizó dos visitas a 92 colonias y cinco comunidades, con servicios médicos, preventivos y quirúrgicos para perros y gatos.

Por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, la Dirección de Servicios Municipales mantiene este servicio cercano a la población, con vacunación antirrábica, desparasitación, consultas médicas y esterilización, para facilitar a las familias el acceso gratuito a atención para sus animales de compañía, con ello, el Gobierno Municipal escucha y atiende desde las propias comunidades.

Del total de atenciones, cinco mil 087 fueron vacunaciones, dos mil 895 desparasitaciones, mil 122 consultas y 40 esterilizaciones, acciones que contribuyen a prevenir enfermedades, proteger la salud de los animales y fomentar una cultura de cuidado y respeto hacia perros y gatos.

Todos los días, de lunes a viernes, esta Unidad -que es única en los municipios de San Luis Potosí- visitó una colonia o comunidad por día, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con veterinarios a cargo y atención integral.

El cambio que transforma también se refleja en servicios que llegan directamente a las comunidades y favorecen el bienestar de las familias soledenses y sus animales de compañía, con una atención cercana, gratuita y accesible.

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